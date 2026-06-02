L’Ajuntament de Terrassa ha reforçat aquest any la campanya informativa sobre les mesures de prevenció i control del mosquit tigre amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania i reduir la proliferació d’aquesta espècie invasora. La iniciativa inclou actuacions específiques, missatges a les xarxes socials i una xerrada informativa oberta al públic que tindrà lloc aquest dimarts al casal cívic de Ca n’Aurell.
La sessió, programada a les 19 hores a la plaça del Tint, anirà a càrrec d’un expert del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, que explicarà les principals mesures per evitar la posta d’ous i el desenvolupament de larves. L’activitat forma part de la 35a Setmana del Medi Ambient, dedicada enguany a l’educació ambiental sota el lema “Eduquem consciències, creant camí”.
El consistori ha decidit avançar la campanya davant la previsió d’un estiu especialment calorós. El calendari d’aquestes actuacions s’adapta cada any a l’arribada de les altes temperatures, ja que el cicle biològic del mosquit tigre està estretament condicionat per les condicions climàtiques.
Responsabilitat compartida
L’Ajuntament recorda que la lluita contra aquesta espècie és una responsabilitat compartida entre l’administració i la ciutadania. Quan es detecta un focus de cria o es rep un avís, els serveis municipals inspeccionen la zona i, si cal, actuen a la via pública amb els tractaments corresponents.
Tanmateix, bona part dels punts de cria es localitzen en espais privats. Per això, es considera essencial mantenir patis, jardins i terrasses lliures de recipients que puguin acumular aigua estancada. "La col·laboració ciutadana és, encara, més important en aquells barris i urbanitzacions residencials, on hi ha més cases amb patis o amb jardins", diu l'Ajuntament.
La campanya s’emmarca dins les accions municipals de control integral de plagues urbanes i posa l’accent en la prevenció com a eina més efectiva per limitar l’expansió del mosquit tigre. Més enllà de les molèsties que provoquen les picades, aquesta espècie pot actuar com a vector de malalties com el dengue, el Zika o el chikungunya, presents principalment en països tropicals.
Mesures bàsiques de prevenció
Entre les recomanacions principals hi ha buidar i guardar sota cobert objectes que puguin retenir aigua, com galledes, gerros o plats sota els testos. També es recomana renovar almenys dues vegades per setmana l’aigua dels abeuradors d’animals, mantenir nets els canals de desguàs i els embornals, evitar l’emmagatzematge d’aigua en dipòsits destapats i conservar les piscines en bones condicions higienicosanitàries.
Ciència ciutadana
L’Ajuntament també anima la població a participar en el projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert, una iniciativa en què Terrassa col·labora des de fa més de nou anys. L’aplicació permet que qualsevol persona pugui fotografiar un exemplar de mosquit i enviar-ne la imatge perquè els investigadors la validin i la incorporin als sistemes de seguiment i control.
Segons el consistori, aquesta participació ciutadana és clau per detectar la presència de mosquits invasors i contribuir a prevenir la propagació de malalties infeccioses emergents o reemergents a Europa. També recorda que, en cas de detectar punts de cria en finques particulars, es pot contactar amb el servei municipal de Protecció de la Salut.