Els Amics del Pessebre de Matadepera van instal·lar ahir el seu tradicional pessebre de Nadal en una caseta de la Germandat de Sant Sebastià (i no a la Plaça del Casal de Cultura com es va anunciar en el seu moment). Els primers assistents ja s’han apropar per descobrir aquest nou pessebre, que es podrà veure fins al 8 de gener.

Inauguració del nou pessebre de Matadepera