El Roc Blanc es prepara per a una nit de terror de pel·lícula: ensurts i 100 quilos de caramels

El barri del Roc Blanc tornarà a celebrar Halloween i la Castanyada amb una jornada d’activitats per a totes les edats. La festa, impulsada conjuntament per l’Associació de Comerciants del Roc Blanc i l’Associació de Veïns, tindrà lloc el 30 d’octubre a la plaça del Roc Blanc i als establiments del barri, amb el tradicional túnel del terror com un dels principals atractius.
La proposta d’aquest any tindrà un component cinematogràfic. Sota el nom de "Roc Blanc: el plató del terror", el túnel estarà ambientat en diferents pel·lícules de por, en una picada d’ullet a la vinculació de Terrassa amb el món audiovisual. "Hem fet així un homenatge, diguéssim, a Terrassa, ja que és la ciutat del cinema, el gran plató de Terrassa", explica Marisa Calleja, secretària de l’Associació de Comerciants del Roc Blanc.
Es tracta de la segona edició del túnel del terror organitzat conjuntament per les dues entitats, tot i que la iniciativa ja existia anteriorment en un format més modest. La proposta s’ha convertit en un dels reclams de la celebració, que cada any aplega infants i famílies de diferents punts de la ciutat.
El programa també inclourà el tradicional "Truco o trato: el Roc Blanc mola un rato", que permetrà als més petits recórrer els establiments participants a la recerca de caramels. Segons Calleja, els comerços repartiran més de 100 quilos de dolços, una iniciativa que ha anat guanyant popularitat amb el pas dels anys. La jornada es completarà amb una parada de castanyes, música a la plaça i un concurs de disfresses.
Una festa per dinamitzar el barri
La celebració també vol contribuir a donar vida al comerç de proximitat i afavorir el coneixement dels establiments del barri. "Sí que és veritat que aquest dia les vendes no ho són tot. Un dia així permet que coneguem a molta gent", reconeix Calleja, que considera que l’activitat serveix per atreure nous visitants i dinamitzar el Roc Blanc.
El tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha destacat la implicació de les entitats en l’organització de la festa i ha agraït la feina de l’associació de comerciants des de la seva constitució. "Quan comerciants, veïnat i Ajuntament treballem plegats, el barri se’n surt reforçat", ha assenyalat.
Cardona també ha remarcat que enguany s’ha optat per celebrar la festa el 30 d’octubre perquè les famílies hi puguin participar en sortir dels centres educatius i perquè els comerços estiguin oberts. El regidor ha destacat, a més, que tant Halloween com la Fira Pirata són dues de les activitats que atreuen més visitants de fora del barri. Més enllà de l’ambient festiu, les entitats reivindiquen la voluntat de fer barri i oferir activitats adreçades especialment als més petits. "El que volem és que el barri estigui animat i que sigui per la canalla, sobretot", resumeix Calleja.