Repensem la Ciutat respon a les Jornades d’Urbanisme informatives del POUM

Avui, el grup de treball Repensem la Ciutat, impulsat per la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT), ha respost a les Jornades d’Urbanisme que es van celebrar els dies 19 i 25 de maig d’aquest any a la seu de Foment de Terrassa. Les Jornades eren de caràcter informatiu pel que fa al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la revisió del qual és el principal objectiu de Repensem.
El president de la FAVT, Pepe Sánchez, acompanyat d’Emili Díaz, ciutadà de Terrassa i militant de l’entitat, han desglossat l’informe redactat per Repensem la Ciutat en resposta a aquestes jornades i, a més, han exposat moltes de les problemàtiques urbanístiques actuals de la ciutat.
“L’actual situació només s'explica per les lleis del capital i del mercat que justifiquen aquest creixement insostenible que ha experimentat Terrassa d'uns anys ençà”, ha exposat Emili Díaz. “Creiem que s'ha de fer un canvi de rumb polític per capgirar aquesta situació de dèficits i derives en els serveis públics bàsics i necessaris que, de forma transversal, ens afecta a totes les ciutadanes per igual”, ha continuat.
Entre els àmbits d’actuació i situacions preocupants que ha exposat el grup Repensem, han posat èmfasi en la mobilitat urbana, la sanitat pública, el dèficit històric d’equipaments socials, el dèficit en els serveis educatius públics i la manca d'habitatges socials. També han destacat la urgència de la confecció d’un nou POUM i d’un pla director de rieres i zones inundables.
Repensem la Ciutat també s’ha aturat a parlar sobre la situació de l’habitatge. Emili Díaz ha exposat que “la base del capitalisme és que tot és mercaderia, incloent-hi casa nostra, nosaltres mateixos i les nostres dades”. Díaz ha continuat: “És insensat dir que el mercat s’autoregula i que permet que tothom tingui un habitatge digne amb els salaris que s’estan pagant”. En aquest sentit, Díaz ha defensat la regulació i la intervenció del sistema capitalista en determinats sectors fonamentals. Posteriorment, tant Emili Díaz com Pepe Sánchez han aprofitat per promocionar la vaga general convocada pel pròxim 11 de novembre, que té la situació de l’habitatge com a tema central.
Els dos ponents han conclòs denunciant que les respostes institucionals a les Jornades informatives del POUM s’esperen el maig del 2027, un any després de la seva celebració. A més, la teòrica resposta coincidiria amb les eleccions municipals i, segons Emili Díaz, “depenent del color del govern municipal, això agafarà un camí o un altre”. Díaz, en aquest sentit, ha declarat que aquesta tardança “ens sembla una incongruència i una falta de consideració amb la ciutadania”.