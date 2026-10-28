El tanatori públic d’animals, pioner a Catalunya, estarà enllestit a l’abril i podria obrir al maig

Les obres del tanatori i crematori d’animals de companyia de Terrassa, el primer equipament municipal d’aquest tipus de Catalunya, acabaran a l’abril si tot va bé, i el govern municipal preveu que pugui obrir al maig. Ho han avançat aquest dimecres durant la tradicional visita de les autoritats al Complex Funerari Municipal amb motiu de Tots Sants.
“Intentarem acabar-les al mes d’abril. Això també depèn del temps, de molts factors, però si tot va bé s’acabaran a l’abril”, ha assegurat Jordi Ballart, alcalde de Terrassa. A la darrera comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert s’havia situat l’obertura al juny, però el govern vol avançar-la tant com pugui: “Si és a l’abril, millor; si és al maig, millor. Com més aviat, millor”.
L’alcalde ha presentat el nou equipament com “la principal millora” que s’està fent al complex funerari. Funerària de Terrassa va adjudicar les obres el 2 de setembre a l’empresa M. I J. Gruas, d’Alguaire, per 1,99 milions d’euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució de vuit mesos.
Amb aquest servei, Terrassa serà la primera ciutat catalana i la segona de l’Estat, després de Màlaga, amb un tanatori i crematori públic per a animals de companyia. El projecte, de la cooperativa ARQBAG, se situa en una parcel·la a l’exterior del tancament est del complex, amb accés propi.
El reglament municipal que regularà els futurs serveis funeraris per a animals de companyia s’ha d’aprovar inicialment al ple d’octubre. Aquest servei estarà gestionat directament per l’empresa pública Funerària de Terrassa i cobrirà totes les etapes del procés, des de la recollida i la custòdia de l’animal fins a la cremació, que podrà ser individual o col·lectiva. La normativa regula, a més, el lliurament de les cendres, els espais de comiat, els protocols sanitaris i les tarifes, amb possibles bonificacions. A la comissió també es va remarcar la importància d’oferir una “atenció respectosa” a les persones que perden el seu animal.
L'antic Mercadal farà d'aparcament ampliat per Tots Sants
Com que les obres ocupen l’espai que cada any es destinava a ampliar l'aparcament per Tots Sants, enguany s’ha habilitat l’antic Mercadal de Martí l’Humà, al barri de Montserrat. Des d’allà, diumenge sortirà un autobús llançadora fins al cementiri, de 9 a 14 hores. Els plecs de l’obra ja prohibien treballar el 31 d’octubre i l’1 de novembre per no interferir en les visites.
“Moltes famílies de la ciutat volen venir aquests dies a veure i a homenatjar els seus éssers estimats”, ha recordat Ballart, que ha definit aquestes jornades com “un moment molt sensible”.
L’any passat, segons els càlculs municipals, entre 4.500 i 5.000 persones van passar pel cementiri només el dia de Tots Sants. Enguany l’1 de novembre cau en diumenge i la previsió és que hi vagi encara més gent, tot i que el govern municipal confia que les visites es reparteixin entre dissabte i diumenge.
El bus especial circularà dissabte i diumenge
Com sempre, hi haurà un autobús gratuït que sortirà de l’estació del Nord i farà el recorregut de la línia 1 fins al Complex Funerari, dissabte 31 d’octubre i diumenge 1 de novembre, de 9 a 18 hores. Diumenge també funcionarà el servei gratuït de taxi a domicili per a les persones amb dificultats de mobilitat, que cal reservar prèviament al 900 268 268. Dissabte i diumenge, un vehicle adaptat acompanyarà dins del recinte les persones que ho necessitin fins a les sepultures i les tornarà a l’entrada. Aquests dos dies també s’obriran els accessos per a vianants de la zona Est, el Bosc, el Camí dels Monjos i la zona Sud.
Els animals de companyia podran entrar al cementiri, sempre que vagin lligats i es respecti el caràcter de recolliment de l’espai. En canvi, per seguretat i prevenció d’incendis, no es poden encendre espelmes ni cap element de foc dins del recinte.
De cara a aquests dies, també s’ha fet “una tasca més intensiva” de jardineria, manteniment i accessibilitat. “No hi ha hagut unes obres concretes dins del cementiri com altres vegades, perquè aquest any destinem els esforços al tanatori d’animals, però sí que hi ha hagut un reforç en tot aquest tema”, ha explicat l’alcalde.
Música en directe
El dia de Tots Sants, diversos punts del cementiri tindran música en directe durant el matí. A les 11 hores, l’espai polivalent acollirà un taller d’artteràpia per a la gestió de les emocions, a càrrec de Carolina Muñoz, que treballarà amb ceràmica i fang per afavorir el benestar emocional. Les places són limitades a 15 persones i cal inscriure-s’hi al 900 268 268. Al Temple Multiconfessional hi haurà, a les 12 hores, un acte d’oració organitzat per la Comunitat Bahá’í i, a les 13.30 hores, una celebració eucarística en record de les persones difuntes, tots dos amb acompanyament musical.
Fins a l’1 de novembre, els visitants trobaran cinc parades de flors i complements a l’accés del complex, i el dia 1, de 8 a 17 hores, hi haurà servei de cafeteria i una proposta de restauració amb productes de proximitat. L’oficina d’atenció al visitant obre de manera ininterrompuda de 9 a 18 hores fins al 2 de novembre, i Funerària també ofereix, amb reserva prèvia, un servei de neteja i ornamentació de sepultures.
La visita, en què també han participat Laura Rivas, tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert i regidora del Cementiri i Serveis Funeraris, portaveus dels grups municipals i membres del consell d’administració i de la junta general de Funerària de Terrassa, ha inclòs la tradicional encesa del peveter del monument a les víctimes de la riuada del 1962 i una ofrena floral als difunts del darrer any al Temple Multiconfessional. Durant el recorregut, les autoritats també han visitat l’espai de dol gestacional i neonatal i l’escultura en memòria de les víctimes de la covid-19.