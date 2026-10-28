La Policia avisa les famílies davant la crida a saquejos: "Cap acte vandàlic compensa les conseqüències personals, familiars i econòmiques"

La Policia Municipal de Terrassa s'ha posat en contacte amb els centres d'educació secundària de la ciutat per tal d'articular una resposta preventiva davant la possibilitat que es produeixin aldarulls o actes vandàlics durant el cap de setmana. L'alerta s'activa després de detectar-se la circulació de xats i missatges en xarxes socials —com Instagram o TikTok— en què s'incita joves i menors a emular episodis de saquejos i enfrontaments similars als viscuts recentment a Barcelona o a França.
Davant d'aquesta situació i segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, els instituts egarencs estan fent arribar a les famílies un comunicat oficial i un annex informatiu elaborats pel cos policial. L'objectiu és conscienciar els progenitors del risc real que corren els seus fills i aconseguir la seva implicació abans que es produeixi qualsevol incident.
Una crida directa a la responsabilitat de les famílies
En la missiva dirigida a mares, pares i tutors legals, la direcció dels centres i les autoritats demanen la màxima col·laboració per tal de frenar qualsevol temptativa d'involucrar-se en aquestes convocatòries:
"Us demanem la vostra col·laboració per transmetre un missatge clar: cap acte vandàlic compensa les conseqüències personals, familiars i econòmiques que se'n poden derivar. La millor manera de protegir-los és evitar que participin en qualsevol situació que pugui acabar en actes violents o vandàlics."
En el comunicat es recorda que la participació en la crema de contenidors, danys al mobiliari urbà, llançament d'objectes o alteracions de l'ordre públic comporta conseqüències immediates com la identificació, la detenció —amb independència de l'edat de l'autor—, la intervenció de la Fiscalia de Menors i l'obertura de procediments judicials.
De 14 a 17 anys: responsabilitat penal i sancions de fins a 30.000 euros
El document normatiu adjunt desmunta la falsa percepció d'impunitat associada a la minoria d'edat i detalla el marc legal aplicable segons la franja d'edat:
Menors de 14 anys: Tot i estar exempts de responsabilitat penal o de sancions administratives directes, no queden impunes. En el seu cas s'activen els mecanismes de protecció i serveis socials, i la reparació econòmica dels danys passa directament als progenitors.
Joves d'entre 14 i 17 anys: Responen penalment a través de la Llei de Responsabilitat Penal dels Menors, la qual preveu mesures com prestacions en benefici de la comunitat, tasques socioeducatives, llibertat vigilada o internament en centres tancats en els supòsits més greus (tipificats com a delicte de danys segons l'article 263 del Codi Penal o de desordres públics segons l'article 557).
A més, en la via administrativa (Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana i Ordenança Municipal de Convivència), les accions vandàliques comporten sancions econòmiques d'elevada quantia:
Infraccions greus (Crema o arrossegament de contenidors/mobiliari per tallar carrers, enfrontament o desobediència a la policia, o no voler identificar-se.): multes d'entre 601 i 30.000 euros.
Infraccions lleus (causar danys menors, grafits o deslluïment de béns públics o privats): multes de 100 a 600 euros.
Els pares en respondran amb el seu patrimoni
Un dels punts en què més emfasitzen les autoritats és la responsabilitat civil solidària. Segons estableix l'article 42 de la Llei 4/2015 i l'article 56 de l'Ordenança Municipal, quan els autors dels fets són menors d'edat i no disposen d'ingressos propis, els pares o tutors legals tenen l'obligació legal de pagar les multes i indemnitzar econòmicament les destrosses ocasionades sobre el mobiliari o els comerços.
D'altra banda, el text adverteix que no cal ser enxampat "in situ" per assumir aquestes conseqüències, ja que "la majoria d'aquests fets queden enregistrats per càmeres de videovigilància, dispositius mòbils o xarxes socials, fet que permet la identificació dels participants fins i tot dies després dels incidents".
Aquesta actuació preventiva als instituts s'emmarca dins d'un operatiu global de ciutat. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra tenen dissenyat un desplegament de seguretat de caràcter dissuasiu a la via pública per a les pròximes nits, alhora que mantenen reunions de coordinació amb els eixos comercials del centre i les grans superfícies (com el Parc Vallès) per garantir la protecció del patrimoni i la tranquil·litat dels ciutadans.