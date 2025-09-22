El pilot d'Ullastrell Arnau Bartés està preparat per a Llanes

El pròxim cap de setmana, el pilot ullastrellenc Arnau Bartés torna a la competició per disputar el Ral·li Villa de Llanes que tindrà lloc a aquesta localitat asturiana, del 26 al 28 de setembre, en un circuit d'asfalt. Amb la companyia de la seva copilot Melisa Lorenzo, l'equip de Vallpark Motors afrontarà aquesta prova com a líder de la classificació de la Copa Hyundai i20N Rallye.
En les tres primeres curses d'aquesta competició, Bartés i Lorenzo han demostrat tot el seu potencial. En l'estrena de la temporada, en el Ral·li Sierra Morena, van sumar els seus primers 25 punts i ja es van col·locar a la primera posició de la classificació. A la segona prova, el Ral·li Ourense Recalvi, els membres de l'equip Vallpark Motors es van haver de conformar amb una tercera plaça al final, però van poder mantenir-se com a líders.
El passat mes de juliol, Bartés i Lorenzo van recuperar-se a la disputa del Ral·li Rias Baixas, i, amb el primer lloc, van augmentar la seva distància a la classificació general, respecte al segon classificat, Adrián Vázquez. El Villa de Llanes suposa el retorn del pilot d'Ullastrell a la competició, després de no poder prendre part, el passat cap de setmana, de la 62a edició del Ral·li Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, per culpa d'una inoportuna indisposició.
Bartés, sobre la pròxima cita de la Copa Hyundai i20N Rallye va manifestar que "arribo amb moltes ganes i més després de no haver pogut córrer al Princesa per estar malalt. Tinc ganes de fer una bona actuació i treure'm aquesta espina".
El pilot de l'equip Vallpark Motors va assegurar que "no buscarem la victòria costi el que costi, com si ho farem en el Ral·li de Catalunya, però tenim moltes ganes de fer un bon paper, ja que és una prova clau de cara a les dues últimes i deixar encara més encarat el campionat".
Més centrat a controlar
L'ullastrellenc també que, de cara a la prova de Llanes no el preocupa no obtenir la victòria, sinó que estarà més centrat a controlar l'actuació dels seus adversaris més directes per a la victòria final. "És important que l'Adrián Vázquez, el Sergio López i el Pol Gómez quedin per darrere i així poder augmentar l'avantatge que ja tenim a la classificació. Anem a Llanes pensant més en el campionat que en la carrera", va assenyalar Bartés.