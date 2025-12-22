Terrassa

El 79.432, número premiat amb el primer premi del sorteig de Nadal 2025

Dotats de 400.000 euros, els dècims han estat venuts a municipis de Lleó i Madrid

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 11:00
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 11:10

El primer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal s’ha cantat a les 10.44 hores d’aquest matí, durant la quarta taula del sorteig. El número agraciat ha estat el 79.432, repartint la sort entre diverses localitats de la província de Lleó i també a Madrid.

En concret, el número s’ha venut a La Bañeza, Villablino i Pola de Gordón, així com a diferents punts de Madrid, fent que la il·lusió del Nadal s’estengui per aquests territoris.

El premi està dotat amb 4.000.000 d’euros per sèrie, cosa que suposa 400.000 euros per cada dècim, convertint els afortunats guanyadors en protagonistes absoluts de la jornada.

Amb aquest primer premi, el sorteig de Nadal torna a complir la seva tradició de repartir milions i esperança arreu de l’Estat, en una de les cites més esperades de l’any.

