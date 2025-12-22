El 79.432, número premiat amb el primer premi del sorteig de Nadal 2025

El primer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal s’ha cantat a les 10.44 hores d’aquest matí, durant la quarta taula del sorteig. El número agraciat ha estat el 79.432, repartint la sort entre diverses localitats de la província de Lleó i també a Madrid.\r\n\r\nEn concret, el número s’ha venut a La Bañeza, Villablino i Pola de Gordón, així com a diferents punts de Madrid, fent que la il·lusió del Nadal s’estengui per aquests territoris.\r\n\r\nEl premi està dotat amb 4.000.000 d’euros per sèrie, cosa que suposa 400.000 euros per cada dècim, convertint els afortunats guanyadors en protagonistes absoluts de la jornada.\r\n\r\nAmb aquest primer premi, el sorteig de Nadal torna a complir la seva tradició de repartir milions i esperança arreu de l’Estat, en una de les cites més esperades de l’any.\r\n