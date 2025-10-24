Una prova històrica que manté l'aura de sempre

Per primera vegada en la seva història, la Pujada a la Mata partirà des d'un punt neuràlgic de la ciutat com és la Plaça Vella. Aquesta prova que organitza l'Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC), arriba a la seva sisena edició de la seva època moderna, ja que es va disputar a l'inici de la dècada dels anys setanta. Una altra de les novetats d'aquesta edició és que hi prendran part motocicletes, en concret tres entre la cinquantena de participants. Un nombre marcat per les condicions que arriben des de la Diputació de Barcelona.
La cursa es disputa aquest dissabte i començarà amb els participants sortint des de les instal·lacions de l'Atlètic a Can Salas. Des de la Plaça Vella, la primera sortida de vehicles s'ha establert a les 12.30 hores. Hi haurà dues tandes, la segona prevista per a les 16 hores, per fer una sortida més esglaonada. El recorregut és més llarg que el de l'edició passada. Llavors va ser de 223 quilòmetres i, en aquesta ocasió, s'ha incrementat fins als 280 quilòmetres, aproximadament.
Se circularà per vuit comarques catalanes, per la zona del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Bages, el Moianès, el Lluçanès, Osona, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i l’Anoia. A l'arribada hi haurà un sopar i l'entrega corresponent de premis.
Els vehicles no podran sobrepassar una mitjana de 49,9 quilòmetres per hora i, tenint en compte que tot el recorregut es farà en carreteres obertes al trànsit, el respecte a les normatives de circulació serà una de les condicions irrenunciables de tots els participants. Les zones cronometrades de regularitat que sumen un total d’uns 174 quilòmetres, segons els organitzadors.
Vehicles admesos
Els vehicles admesos, cotxes i motocicletes, han d'haver estat construïts abans del 31 de desembre de 1999 i s'haurà de corroborar amb la data de primera matriculació que consti en la documentació de cada participant. Des de l'organització s'han estipulat aquestes categories: (M) Motocicletes, fabricades fins al 31 de desembre de 1995; (H) Històrics, automòbils fabricats entre l'1 de gener de 1950 i el 31 de desembre de 1971; (C) Clàssics, automòbils fabricats entre l'1 de gener de 1972 i el 31 de desembre de 1986; (Y) Youngtimers, automòbils fabricats entre l'1 de gener de 1987 i el 31 de desembre de 1995; i (L) Legends, automòbils fabricats entre l'1 de gener de 1996 i el 31 de desembre de 1999. El mateix dia de la prova es publicarà l'itinerari.
Joan Amate, president de l'Escuderia MATHC, va fer valdre la importància d'un esdeveniment com aquest en el sentit que es pot veure "el patrimoni històric d'aquests vehicles" que, va recordar, "costa molt de mantenir-los". També va assenyalar que aquesta és la darrera prova de la Copa Catalana de Regularitat Clàssics encara "la fa més interessant". Amate va comentar que hi ha molta gent que li agrada contemplar aquests vehicles i "tocar-los i sentir-los" i va ressaltar que, cada vegada més, hi ha participació femenina.
En aquest context, Juanjo Marrero, director tècnic de la Pujada a la Mata Ciutat de Terrassa, també va afegir que un dels reptes és que "la gent jove" s'interessi i pugui veure aquests models d'altres èpoques. Amate va incidir també en el fet que hi ha molta feina darrere de l'organització d'un esdeveniment d'aquesta magnitud i va agrair que "més de 25 voluntaris" vetllaran per la seva bona marxa.
Un curt recorregut
La Pujada a la Mata va començar l'any 1971 i va tenir un curt recorregut, ja que sis anys més tard, a 1977, es va posar el punt final a la seva celebració. Llavors estava establerta com una prova de velocitat i era peremptori tallar la carretera, el que promovia les queixes de veïns de la zona, molestos perquè mentre durava la cursa, les carreteres eren intransitables i pel soroll dels vehicles participants.
En aquells temps hi havia moltes curses d'aquestes característiques, com la Pujada a Montserrat o la Pujada del Montseny i, la Pujada a la Mata va ser la continuació, dit d'aquesta manera, de la Pujada al Coll d'Estenalles. El Motor Sport Terrassa, es va encarregar de la seva organització, entre els anys 1967 i 1969 fins que l'Escuderia MATHC va agafar el relleu. El gran canvi de les edicions modernes respecte a les del passat és que ara es tracta d'una prova de regularitat i no de velocitat.
El prestigi de la Pujada a la Mata dels anys setanta era notable, ja que hi prenien part pilots de gran nivell que venien a participar. El seguiment per part dels aficionats al motor era molt alt en uns anys en què aquesta mena de competicions atreien nombrós públic. L'entreteniment de llavors era molt més limitat que en l'actualitat i els esdeveniments que s'organitzaven resultaven molt atractius per a una gran part de la població.