El tercer premi de Nadal esquitxa Sant Pere Nord: “És una alegria per a un barri obrer”

Terrassa ha tornat a aparèixer aquest dilluns al mapa de la sort del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal. Un dècim del tercer premi, el número 90.693, ha estat venut a la ciutat, concretament a l’administració Fortuna 24, situada a la rambla de Francesc Macià, 106, al barri de Sant Pere Nord. El premi està dotat amb 500.000 euros per sèrie, de manera que el dècim venut a Terrassa ha repartit 50.000 euros.
El número s’ha cantat a les 11.12 hores, però la notícia no ha arribat immediatament a l’administració terrassenca. Quan, a les 11.40 hores, el Diari de Terrassa s’hi ha desplaçat, l’ambient estava lluny de la típica celebració que acompanya els grans premis. Les treballadores parlaven d’un possible cinquè premi, però del tercer, no en sabien res.
Ha estat en confirmar-los la informació quan la sorpresa s’ha convertit en alegria. Després de la comprovació oficial, l’emoció —barrejada amb una certa incertesa— s’ha apoderat del propietari, José Manuel Valverde, i del seu equip: Nuri, Sònia, Lucia i Marta. La incertesa tenia una explicació clara: el col·lapse del web oficial que permet a les administracions consultar els dècims venuts impedia saber si s’havia repartit un sol dècim o més d’un.
“Tot apunta que és només un dècim, però encara no ho sabem del cert”, explicava Valverde. “Sigui un o més, qualsevol premi és benvingut. El més important és que segur que ha anat a parar a un veí de Sant Pere Nord. És un barri obrer i això és una alegria”.
Sense perdre temps, l’administració s’ha posat mans a l’obra. Un cartell improvisat, fet amb retolador, anunciava ja a la façana que allà havia tocat el tercer premi i, en interrogant, un cinquè. Inicialment, els responsables creien haver venut també una petita part d’un dels cinquens premis, el 77.715, però finalment s’ha confirmat que no era així.
Tot i això, la celebració no s’ha fet esperar. Cava i pastetes de Nadal han servit per brindar amb clients i veïns que s’han anat acostant, encuriosits, a la rambla de Francesc Macià.
El tercer premi ha estat molt repartit arreu del territori. A Catalunya, també ha deixat pessics a Sant Joan de les Abadesses, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat, entre altres localitats.
José Manuel Valverde és propietari de l’administració Fortuna 24 des de fa 18 anys, un establiment acostumat a repartir sort. No és la primera vegada que la rambla de Francesc Macià celebra un premi destacat: ja van donar un tercer premi de Nadal l’any 2019 i també el primer premi del sorteig del Pare l’any 2018. Aquest dilluns, la història s’ha tornat a repetir al cor de Sant Pere Nord.