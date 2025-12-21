Cada terrassenc gasta 46 euros en la Loteria de Nadal

La Loteria de Nadal continua sent una de les tradicions més arrelades a Terrassa, tal com mostren les dades de despesa dels últims anys. Segons les xifres oficials, el 2024 es van jugar a la ciutat 10.730.500 euros a través de les diferents administracions de loteria. Tenint en compte que Terrassa va tancar l’any amb 232.676 habitants, això suposa una despesa mitjana de 46,11 euros per persona.
Aquest 2025, tot indica que aquesta xifra augmentarà. Enguany s’han consignat 11.427.260 euros en dècims de Loteria de Nadal entre totes les administracions terrassenques, 49,11 euros per habitant. Si es venguessin tots els números, suposaria un increment moderat, però que confirmaria que la loteria continua sent una aposta habitual entre la ciutadania.
Més enllà de les xifres, també canvia la manera de jugar. En un context marcat per la tecnologia i la intel·ligència artificial, cada cop hi ha més persones que recorren a eines digitals per decidir quin número comprar. Algunes fins i tot consulten sistemes d’IA per intentar augmentar les probabilitats d’èxit.
Cal recordar, però, que tots els números tenen exactament les mateixes opcions de ser premiats, un principi bàsic de qualsevol sorteig just. Tot i això, l’anàlisi de dades històriques permet detectar repeticions. Un estudi basat en milers de sortejos durant més de dos segles apunta que el número 30.485 és el més premiat de la història. També destaca la terminació 85, una de les més repetides des de 1812.
Tot i aquestes dades, els resultats passats no influeixen en els futurs. Però per a molts jugadors, qualsevol referència és suficient per triar número i mantenir viva l’expectativa del sorteig.