Gran resultat de Jan Solans al Ral·li de Xile BioBío

Molt bon paper del pilot matadeperenc en el Ral·li de Xile BioBío, amb una tercera posició a la categoria WRC2 i una segona a la classificació de la WRC2 Challenger. Acompanyat del seu copilot Rodrigo Sanjuán, el vallesà va tornar a brillar a aquesta competició com ho va fer en l'edició de l'any passat. Amb el seu GR Yaris Rally2, Solans i Sanjuán van anar de menys a més a una prova marcada pels canvis climàtics que es van anar produint.\r\n\r\nÉs el segon podi que obtenen, després de l'assolit al Ral·li Safari de Kènia del passat mes de març. Divendres, van finalitzar a la quarta posició absoluta de WRC2 i en llocs de podi del WRC2 Challenger. Dissabte van continuar el seu progrés i van acabar a la tercera posició a la general de WRC2. Diumenge van consolidar les seves posicions finals.\r\n\r\nPer tot el treball\r\n\r\nSolans, després la seva participació a Xile, va mostrar-se "molt content d'aconseguir el segon podi de la temporada en WRC2" i va afegir que el seu equip "es mereix aquest resultat per tot el treball i esforç dels últims dies". El pilot de PH.Ph va comentar també que "gràcies a la confiança dipositada en nosaltres per tornar a ser presents en aquest ral·li, hem aconseguit un resultat i una suma de punts molt important per a la recta final del campionat". \r\n\r\nPer al matadeperenc "han estat tres dies intensos i duros, però crec que ens hem defensat bastant bé en tota mena de condicions. Ara ens toca tornar a agafar ritme sobre asfalt de cara als pròxims compromisos”.\r\n