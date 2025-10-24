Sergi Francolí vol desbancar a un líder que té a dos punts

Sergi Francolí i el seu copilot Xevi Moreno arriben al RallyRACC Catalunya-Costa Daurada immersos en la batalla per aconseguir el títol de la GR Yaris Cup Spain 2025. És la penúltima prova, que també és puntuable per al Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Després del seu pas destacat pel Rallye Princesa d'Astúries, on els integrants de l'equip CSM-Toyota Grup Automoció van ser els més ràpids amb vuit escratx, s'han situat a només dos punts del líder, Daniel Reumiñán, que en té 77. A causa de la normativa que obliga a descomptar el pitjor resultat de cada pilot, però, Francolí lidera virtualment el campionat.
La prova, amb base a Salou i PortAventura World, compta amb trams de terra i asfalt, un format que incrementa l'emoció i posarà a prova la capacitat d'adaptació de l'equip terrassenc i els seus pilots. El RallyRACC celebra enguany la seva seixantena edició, amb un total de 980 quilòmetres.
A casa és especial
“Tenim moltes ganes de disputar aquest ral·li, perquè és l'única prova a Catalunya i córrer a casa sempre és especial. El format mixt m'agrada molt, amb trams mítics de terra i asfalt, i crec que podem fer-ho bé per a seguir en la lluita pel campionat", va declarar el pilot terrassenc. Francolí va recordar que "a Astúries vam demostrar que tenim ritme per a guanyar, i la idea és mantenir aquesta línia i sumar el màxim de punts possibles". A més, el pilot de CSM-Toyota Grup Automoció va assenyalar que "competir davant família i amics sempre dona un plus de motivació”.