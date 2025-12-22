El tercer premi cau a Terrassa

Un dècim del tercer premi de la Loteria de Nadal ha tocat a Terrassa. Es tracta del número 90.693. Toquen 500.000 euros per sèrie. La nostra ciutat ha repartit, per tant, 50.000 euros.\r\n\r\nHa tocat a l'administració Fortuna 24, situada a la Rambla de Francesc Macià 106 de Terrassa. Aquest tercer premi ha estat molt repartit. A Catalunya, se n'ha anat a Sant Joan de les Abadesses, Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat, entre d'altres localitats.\r\n\r\nEls responsables de l'administració de Terrassa creien inicialment haver repartit també una petit part d'un dels cinquens premis, el 77.715, però finalment han comprovat que no era així.\r\n\r\n \r\n