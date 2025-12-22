Terrassa

El tercer premi cau a Terrassa

L'administració Fortuna 24 de Terrassa ha venut el número 90.693

  • L'administració Fortuna 24 ha repartit un dècim del tercer premi -

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 11:21
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 13:23

Un dècim del tercer premi de la Loteria de Nadal ha tocat a Terrassa. Es tracta del número 90.693. Toquen 500.000 euros per sèrie. La nostra ciutat ha repartit, per tant, 50.000 euros.

Ha tocat a l'administració Fortuna 24, situada a la Rambla de Francesc Macià 106 de Terrassa. Aquest tercer premi ha estat molt repartit. A Catalunya, se n'ha anat a Sant Joan de les Abadesses, Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat, entre d'altres localitats.

Els responsables de l'administració de Terrassa creien inicialment haver repartit també una petit part d'un dels cinquens premis, el 77.715, però finalment han comprovat que no era així.

 

