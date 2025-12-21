Saps on són... aquests infants que amansen un moltó?

No tota la representació artística que ens podem trobar passejant per la ciutat ha de tenir un sentit o un significat. No tot han de ser mencions a gremis, per exemple, o a professions o personatges. També pot trobar-se obra escultòrica que, simplement, representa la creativitat de l’artista. Aquestes línies que obren l’article, d’una manera o altra, ja han circulat per aquest espai i el motiu no costa d’esbrinar. Toca parlar d’un element que, a priori, no té cap relació amb res concret i, més aviat, tot va ser ideat a la ment creadora de l’artista.
Un artista que no fa gaire era reconegut a aquesta secció, però per una altra de les seves obres que també estan a la vista, incrustada en un edifici cèntric de la ciutat. Es tracta de Miguel Ros Orta, nascut a la localitat d’Instinción, Almeria, l’any 1901, i mort a Terrassa l’any 1962. La seva obra es pot contemplar en diversos punts d’aquesta població.
A l’edifici Pont Aurell i Armengol, situat al carrer Major i que fa cantonada amb el carrer de la Cisterna, es veu aquest relleu de Ros, que com explica el blog ArquiTerrassa, mostra a dos infants amb un moltó, un d’ells com si l’estigués conduint amb una corda, i el segon, a la part posterior, com si tingués la intenció de muntar-lo, com si fos un cavall o un poltre i també subjectant l’altre cantó de la corda.
Les seves dimensions
L’obra, com diu la mateixa font, es va fer de “pedra arenisca” i les seves dimensions són d’1,60 per 0,80 metres. La imatge dels dos infants tibant del moltó està situada sobre tres finestrals, un corresponent a cada pis de l’edifici que, on es fa cantonada entre els dos carrers, té forma corba i no té forma d’angle recte com és corrent en una gran part de les construccions.