El Terrassa FC caça un punt al camp del líder

El Terrassa FC ha empatat al camp del líder en un encontre amb una part per a cada equip. Els d'Oriol Alsina han sigut millors a la primera meitat i ha aconseguit avançar-se en el marcador i, fins i tot, ha merescut molt més. Però, a la represa, el Poblense ha reaccionat i ha assolit la igualada oferint una bona imatge. L'equip terrassista tornarà a la lliga el 4 de gener, a l'Estadi Olímpic, rebent el Valencia Mestalla.
El conjunt terrassista ha mostrat una versió més que notable a una primera meitat presidida per la pluja. Els d'Alsina han jugat millor que els locals i han creat les millors oportunitats per marcar. Després d'un intent inicial de Diego per al Poblense, el Terrassa FC ha començat a elaborar bones accions atacants i a arribar amb perill a l'àrea de l'equip balear.
En el minut 14, i després d'una exquisida internada de Casti, Guti ha rematat amb tot per aconseguir marcar, però el porter Sabater ha evitat el gol amb una excel·lent aturada. Dos minuts més tard ha sigut Casti, que ha sigut titular per segona vegada a la lliga, ha combinat amb Jaime Barrero i ha xutat fora per molt poc.
En la següent acció ofensiva ha assolit el 0 a 1, en un córner executat per Jaime Barrero que Adrián Beamonte ha rematat a dins de la porteria dels balears. El gol no ha aturat al Terrassa FC, que ha tingut una nova ocasió de Casti, que el porter local ha aturat. A partir d'aquí, el Poblense ha reaccionat i ha atacat més que abans, si bé no ha aconseguit elaborar cap acció destacada per poder sorprendre el porter terrassista Marcos Pérez. Isma, poc abans del descans, ha estat a punt d'obtenir el 0 a 2, amb un xut que ha sortit fora.
A la represa, el conjunt local ha començat amb més ímpetu i ha buscat la porteria contrària amb més regularitat. Peñafort ho ha provat amb un xut que ha aturat Marcos Pérez, però, en el minut 63, el porter terrassista no ha pogut evitar l'empat a un, després d'un bon xut del local Aitor Pons. El gol de la igualada ha donat ales al Poblense que ha continuat insistint davant d'un Terrassa FC que ja no podia trenar accions atacants com a la primera part.
El Poblense ha dominat el joc i ha pogut marcar en una acció de Peñafort que la defensa ha refusat a córner i amb una rematada de cap del mateix jugador local, que Marcos Pérez ha evitat amb una magnífica aturada. També ha estat temptat de trobar forat Giaquinto, amb un tir que ha parat de nou Marcos Pérez. Els mallorquins han accentuat el seu domini, amb més arribades a l'àrea del conjunt terrassista.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo (Reche, m. 46), Josemi, Jaime Barrero, Guti (Raúl Lordán, m. 90), Gil Muntadas, Casti (Dirks, m. 75) i Van den Heerik (Aythami, m. 84).