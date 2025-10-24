Un altercat obliga a suspendre les classes del Boxing Club Terrassa: "No podem permetre que els alumnes s'exposin a situacions de risc"

Les classes d'educaboxing del Boxing Terrassa Club es van haver de suspendre dimecres passat de manera abrupta. Aquest divendres ja s'han reprès. L'entitat comparteix l'Espai Socio-Esportiu del barri de la Cogullada amb l'Egara Powerlifting, un club d'halterofília de la ciutat. El pare d'un esportista d'aquesta darrera entitat va etzibar una puntada a la porta d'un vestidor del Boxing Terrassa Club. Els responsables d'aquesta entitat, en escoltar-ho, s'hi van adreçar.
L'individu els va acusar que ells no tinguessin aigua calenta per dutxar-se. Posteriorment, va trucar a la policia. S'hi van personar una desena d'agents de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, que van prendre declaració als assistents.
En un comunicat, el Boxing Club Terrassa explica els motius que els van dur a prendre la decisió d'aturar l'activitat esportiva. "La seguretat dels nostres alumnes i pares és la nostra prioritat. No podem permetre que s'exposin a situacions de risc. L'incident de dilluns, en el qual es van produir destrosses a l'immoble i es va posar en perill la integritat dels presents, inclosos nens i pares, ens ha dut a prendre aquesta decisió", diu.
Afegeix el text: "Exigim a l'Ajuntament que prengui mesures urgents per identificar i sancionar els responsables d'aquests actes de vandalisme. No podem permetre que la violència i la intolerància s'apoderin dels nostres espais comunitaris".
L'alcalde Jordi Ballart va intervenir a través de les xarxes socials. "Com a Ajuntament, ja estem treballant per trobar una solució al problema de manera urgent. La violència no serà mai una via per solucionar els problemes. Ho tenim molt clar".
Problemes de convicència
Els problemes ocasionats per l'Egara Powerlifting venen de lluny. Segons explica el club de boxa, van començar fa tres anys, quan aquest club va arribar a la Cogullada. "La situació ha arribat a un punt crític per culpa d'un individu, a qui no volem anomenar. Tothom sap qui és. És el responsable d'una entitat que ocupa un espai dins l'equipament. Ha generat un ambient de tensió i d'agressivitat des del 2022. Ha utilitzat l'espai per molestar a les altres entitats, posant música a tot volum i tallant ferro i soldant, el que va provocar un núvol tòxic dins les instal·lacions. A més, ha anat difonent mentides i amenaces, creant un clima de por i ansietat. Dilluns, va ser ell qui va manipular un dels seus socis per tal que trenqués la porta del vestidor que utilitzem. Després va trucar a la policia al·legant que estava sent agredit per boxejadors. Quan van arribar, hi havia una classe de nens de 6 a 10 anys", subratllen.