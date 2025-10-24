Reclamen al Govern que actuï “amb urgència” al Blanxart

Els partits del govern municipal, Tot per Terrassa (Txt) i Junts per Terrassa, han portat aquest divendres a la Junta de Portaveus un acord per exigir a la Generalitat “una actuació immediata” a la façana de l’Institut Investigador Blanxart. “S’ha d’actuar ja. És competència de la Generalitat i cal fer-ho amb urgència per evitar qualsevol situació greu”, ha afirmat la tinenta d’alcalde, Meritxell Lluís.
En resposta a la portaveu socialista Eva Candela, que s'ha mostrat favorable a la iniciativa tot preguntant si s’havia contactat previament amb el departament d’Educació, el tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha explicat que des de la seva àrea s’ha fet un requeriment formal a la Generalitat per garantir la seguretat de l’edifici. El govern de Terrassa s'ha compromès a aclarir si també s’havia fet comunicació des de la pròpia àrea d’Educació.
L’incident, ocorregut a l’inici del curs escolar, ha generat preocupació entre la comunitat educativa i el veïnat i ha obligat a prohibir el pas a la vorera. Segons van denunciar les famílies al Diari fa unes setmanes, a principi de curs van caure diverses pedres de grans dimensions de la façana.
Acomiadaments a GasGas
A darrera hora també s'ha presentat a la Junta una proposta que ha defensat la tinenta d’alcalde Meritxell Lluís (Junts): “És a últim minut i ja he demanat disculpes als grups. Dijous a la nit vam conèixer que la planta de GasGas a Terrassa traslladaria la producció a Àustria, i arran d’això proposem portar a consideració la preocupació de l’Ajuntament per l’impacte que pot tenir. Volem que la direcció negociï amb els representants dels treballadors per evitar que els acomiadaments siguin tan traumàtics i manifestem la nostra voluntat d’oferir suport”, ha explicat Lluís.
Segons la tinenta d’alcalde, des de Foment ja s’ha fet un primer pas per oferir els serveis de promoció econòmica i fomentar mesures que ajudin a pal·liar la situació. També es demana al Govern de la Generalitat, a través del SOC i les secretaries corresponents, que vetlli pel compliment dels drets dels treballadors.
Entre la resta de propostes de la trobada de portaveus, destaquen el suport de TxT, Junts i ERC als encausats terrassencs per la manifestació pel cas Pablo Hasél el 2021; la defensa del col·lectiu d’autònoms i el rebuig a la pujada de la quota de Txt i Junts; les propostes d’ERC perquè els autònoms amb ingressos inferiors a 80.000 euros no paguin l’IVA i per la recuperació de la Casa del Poble; la reivindicació de les tres hores de català a Batxillerat de Junts i el rebuig de Junts i ERC als atacs de Vox contra el president Companys i la memòria històrica.
Després de repassar l’ordre del dia del ple del pròxim divendres, que inclou l’ordenança de convivència ciutadana, l’ampliació de la ZBE, la pròrroga de TMESA, l’entrada del nou regidor socialista Carlos Lázaro en substitució de Carlota Menéndez Plans i una participació ciutadana sobre habitatge cooperatiu de Teulada, també s'han presentat les mocions dels grups municipals.
Pla estratègic per Vallparadís
D’aquestes destaca una proposta del PSC que demanarà una actualització del pla estratègic pel parc de Vallparadís. La socialista Eva Candela ha argumentat que “cal tornar-ho a posar sobre la taula amb l’activitat que hi ha”.
També s'ha presentat una proposta de Presidència sobre els recursos a l’escola d’educació especial, una d’ERC per garantir subministraments bàsics a totes les promocions d’habitatge després del cas d’un grup de veïns de les Fonts i una del PP per reforçar la regulació dels patinets i bicicletes elèctriques. “Que es permeti a la policia municipal la retenció del patinet quan hi hagi faltes molt greus”, ha reclamat la portaveu popular, Marta Giménez.
A més, s'ha posat sobre la taula el calendari pel ple sobre l’estat de la ciutat que s’haurà d’acabar de concretar, tot i que s'ha apuntat a la setmana del 15 de desembre, i la possibilitat que se celebri juntament amb el ple ordinari d’aquell mes, divendres 19.