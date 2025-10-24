Terrassa estrena un rellotge analemàtic: "Tu ets l'agulla i la teva ombra diu l'hora"

Com si fos casualitat del destí, en context de debat sobre canvi d’horari, Terrassa estrena rellotge analemàtic, de la mà de l’Agrupació Atronòmica i el Servei d’Espais Verds. L’obra se situa al pis de baix de la plaça dels Drets Humans, a la vora del parc de Vallparadís.
“El nom correcte és rellotge analemàtic, de temps universal —explica Jaume Calaf, president de l’Agrupació—. L’analema és la corba que corregeix la diferència entre el temps solar i el temps oficial, perquè el dia solar no té exactament la mateixa durada al llarg de l’any” En aquest rellotge, és la persona qui fa d’agulla, situant-se sobre la placa central per projectar la seva ombra sobre les hores.
Calaf destaca que és “una eina perfecta per a la divulgació de l’astronomia”, especialment entre el públic jove: “Els nens pregunten per què s’han de posar en un lloc concret i això ens permet explicar l’òrbita de la Terra i el moviment del Sol. És una excusa magnífica per parlar de ciència”.
A més, el rellotge està ajustat al temps universal, i la seva orientació té en compte la posició de Terrassa respecte del meridià de Greenwich —només vuit minuts de diferència—. Per això, tal com apunta Calaf, “les hores estan lleugerament girades cap a l’esquerra, per corregir aquest desfasament”.
L’actuació encara no està finalitzada, atès que encara s’espera que en els propers dies se li incorpori una placa informativa per explicar-ne el seu funcionament.
El funcionament del rellotge analemàtic, on "tu ets l’agulla i la teva ombra diu l’hora"
En aquest rellotge, la persona és qui fa d’agulla: s’ha de col·locar sobre la placa central, en el punt corresponent al nombre del mes de l’any en el qual es trobi. D’aquesta manera, la seva ombra indicarà l’hora solar sobre la línia corba del terra, en un dels cercles ennumerats des de les 4 de la matinada fins a les 8 del vespre. “L’analema —explica Jaume Calaf— corregeix la diferència entre el temps solar i l’oficial, perquè el dia solar no té la mateixa durada al llarg de l’any”. Sempre, però, s’ha de restar dues hores, si ens trobem en horari d’estiu, o una si estem en horari d’hivern. Així, el rellotge mostra el temps universal ajustat a la posició de Terrassa.
Vallparadís, una ubicació estratègica
La ubicació no és casual. “Volíem que fos un lloc emblemàtic i amb bona exposició solar”, explica Gisela Rovira, arquitecta del projecte i tècnica d’Espais Verds. “Vam valorar diverses ubicacions, però calia un espai obert, sense ombres d’arbres, on l’ombra humana es pogués projectar bé”. Segons Calaf, el lloc, situat prop del “jardí de les percepcions”, ofereix “un entorn segur i tranquil, ideal perquè hi puguin venir escoles i famílies”.