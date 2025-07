Accedir a l'Hospital, un maldecap

És cert que mai és un bon moment per fer obres en un hospital. La veritat és que si s’ha de triar, el que és més recomanable seria fer-ho durant el període de vacances, juliol i agost. Però això no impedeix que els usuaris i els professionals que hi treballen aquests mesos es trobin amb un maldecap per accedir-hi. Això és el que està passant a l’Hospital de Terrassa aquests dies. El tancament del pàrquing més gran i la dificultat en l’accés al centre ja ha provocat moltes queixes. S’hi pot accedir amb transport públic, s’hi pot anar amb temps i, fins i tot estacionar a l’aparcament de Funerària i arribar-hi caminant. No obstant això, la major part de les persones que visiten el centre hospitalari ho fan perquè no es troben en bones condicions de salut o tenen problemes d’accessibilitat. Per tant, necessiten arribar-hi de forma fàcil i còmoda. Potser combinar unes obres amb el dia a dia d’un hospital és complicat. Però caldria una mica d’empatia i sensibilitat.