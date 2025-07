Motius per fer memòria

Sembla que l’actualitat estigués connectada. Moltes notícies que apareixen en aquesta edició poden estar lligades. En primer lloc, parlem de la memòria de Can Jofresa que celebra els 50 anys d’història. Inaugurat el 14 de juliol de 1975, és un barri construït gràcies a la lluita dels seus veïns que van aconseguir que petites victòries per canviar les seves vides. Tenir memòria és bàsic en aquests moments. Per això, el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) estava en desacord amb la retirada dels honors franquistes proposada pel govern. Una de les raons per les quals ha caigut del ple la proposta, amb l’objectiu de debatre-la el setembre. I és que tot allò que sigui per recordar quin és l’impacte del feixisme a l’actual societat servirà com a exemple per als joves. S’ha de tenir en compte com el feixisme està provocant aldarulls a Torre Pacheco, on han detingut un ultra que també havia estat per Terrassa en concentracions de la ultradreta.