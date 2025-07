Facilitar la conciliació

La natalitat continua en davallada a la ciutat. Aquesta tendència a la baixa va començar el 2008, just en el moment de la crisi econòmica i que, ara per ara, no té aturador. L’any 2024 van néixer a Terrassa 1.682 nadons, vint menys que l’any anterior. Es tracta de la xifra més baixa de naixements des del 1996. Així, no són bones notícies, tenint en compte que la població de la ciutat s’incrementa cada any. I el que també augmenta és l’edat de les mares. A Terrassa, l’edat mitjana és de 32 anys. Per tant, la tendència és tenir fills cada vegada quan s’és més gran. De fet, el 9,4% de les mares ho han estat amb 40 anys o més, un segment que no arribava al 2% a principis d’aquest segle. Els motius ja els podem intuir: la inestabilitat econòmica i laboral i la manca d’ajudes per compaginar els papers de treballadores amb el de mares fa tirar enrere els plans familiars. Ens hauríem d’emmirallar amb altres països que faciliten la conciliació.