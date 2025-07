Un canvi de la fisonomia

Parlem molt del creixement i de la transformació de la ciutat. Sembla que són només paraules fins que passem per davant del sector de l’AEG, per exemple, i veiem com s’estan aixecant edificis d’habitatge que canvien l’“skyline” de la ciutat. El mateix passa al Segle XX o a Can Colomer, entre d’altres. Estem davant d’un moment clau, i podríem dir gairebé històric, de Terrassa. Un exemple és la residència per a estudiants de l’AEG que obrirà portes el setembre i ja està oberta a reserves. Té set plantes i 358 habitacions de quatre tipologies. Al costat de la residència, Acciona enllesteix la construcció de cinc blocs amb 420 habitatges que es destinaran a lloguer. I, més endavant, construirà 152 habitatges més. En total, l’àmbit de l’AEG tindrà 60.000 metres quadrats i hi haurà zones verdes, un carrer interior i 3.500 metres quadrats de locals comercials. Aquest canvi urbanístic modificarà la fisonomia de la ciutat, també des del punt de vista social.