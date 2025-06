El parc de la República: un triomf col·lectiu a Sant Pere Nord

El dissabte 24 de maig van inaugurar la segona fase del parc de la República amb la construcció d’un nou equipament, futura seu del grup de Diables de Sant Pere Nord i l’esplai infantil juvenil La Flama.

És fruit del compromís de generacions senceres de veïns i veïnes que, des de fa més de quatre dècades, hem defensat un model de barri digne, verd, just i cohesionat.

El parc no és només un nou espai verd a Sant Pere Nord, és el símbol d’una lluita veïnal constant, d’una comunitat que mai ha abaixat els braços, que ha sabut resistir, reivindicar i construir futur.

El parc de la República és fruit de molts anys de reivindicacions, d’assemblees, de reunions, de pancartes i de lluita veïnal. És fruit del treball incansable de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, una entitat que sempre ha estat a peu de carrer, defensant els drets dels veïns, demanant dignitat per al nostre barri i somiant de forma col·lectiva amb un espai com aquest. És el resultat de gairebé vint-i-cinc anys de lluita col·lectiva, de compromís i de somni compartit. Aquest nou espai natural és, sobretot, un mirall del nostre barri. Un barri divers, on conviuen persones vingudes de tot arreu del món, d’altres indrets de Catalunya i d’Espanya. Som, en paraules de Francesc Candel, “els altres catalans”, i ara més que mai, som una sola comunitat.

Aquest nou espai verd és i ha de ser molt més que arbres, bancs i camins. Ha de ser un espai per trobar-nos, per conviure, per respirar, per jugar, per descansar. És un espai per teixir vincles, per enfortir una comunitat que es reconeix diversa que comparteix valors essencials com: la solidaritat, el respecte, la convivència i l’estima pel nostre entorn.

Estem en uns temps de profunda crisi de l’ús social de l’espai públic, on sovint ens costa trobar espais comuns, aquest parc és una oportunitat per cuidar-nos, per recuperar el valor de les petites coses i per reivindicar el dret a tenir espais comunitaris, verds i segurs, al servei de tota la ciutadania.

La veu dels moviments socials en general i en concret del moviment veïnal és incansable, les nostres propostes i la capacitat de tots plegats de sumar voluntats, han estat claus perquè l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord sigui un exemple viu del que vol dir veïnatge actiu i compromès.

Aquest espai parla de solidaritat, de lluita veïnal, de memòria, però també de futur. Perquè volem que les noves generacions sàpiguen que les causes justes i bones no cauen del cel, que cal defensar-les, treballar-les i construir-les plegats. Volem que aquest parc sigui un espai per a tothom: infants, joves, gent gran, famílies i entitats del barri.

Reivindiquem amb fermesa projectes que segueixen encallats: la residència per a la gent gran, el centre de dia, el CAP nord, el poliesportiu entre altres serveis essencials que no poden esperar més.

Sabem que no tot depèn exclusivament de l’Ajuntament, però sí que en té una responsabilitat clara i ineludible. Els nostres governants locals no podem mirar cap a una altra banda quan el nostre barri reclama amb urgència serveis bàsics per viure amb dignitat.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Pere Nord continuarem lluitant perquè la ciutat de Terrassa sigui referent de convivència, sostenibilitat i participació ciutadana.

El parc de la República és avui un símbol de tot allò que podem aconseguir quan treballem junts.

Avui, més que mai, creiem en un barri que no sols es transforma amb obres, sinó amb el compromís de la seva gent. Un barri millora quan els seus somnis es converteixen en accions i els veïns en som els protagonistes del canvi.