La riquesa del diàleg interreligiós

Salesiana de la Fundació Maria Auxiliadora de Terrassa
Des de la Fundació Maria Auxiliadora de Terrassa convivim des de fa anys amb una realitat profundament diversa. En els nostres projectes i activitats es troben persones de cultures, creences i conviccions molt diferents, que formen part del mateix teixit social i del mateix futur compartit.
Aquesta diversitat, lluny de ser un obstacle, esdevé una oportunitat constant per créixer com a comunitat humana.
En un món on la diversitat de creences i conviccions s’incrementa i es fa més visible, sorgeix la necessitat d’explorar vies de comunicació entre les diferents tradicions religioses. Només des de la comunicació i la confiança es poden fer realitat la comprensió, el respecte i l’harmonia entre les comunitats, tant a nivell local com global.
En la nostra realitat com a Fundació Maria Auxiliadora, el diàleg més freqüent i significatiu és el que es dona en la vida quotidiana. Neix en els serveis i es desenvolupa en els encontres. És el diàleg de la vida, aquell que es construeix en la proximitat, en la relació diària, en els petits gestos.
Aquest diàleg ens demana ampliar la nostra pròpia mirada, obrir-la a una nova perspectiva que permeti anar més enllà del que ens és propi, entenent la humanitat com una sola família, diversa en les seves expressions i unida en les seves aspiracions. Les relacions personals són el secret del veritable encontre: allunyen les pors que sovint ens tanquen en nosaltres mateixos.
El veritable encontre és un exercici continu d’aprenentatge, perquè ens educa en els valors de la dignitat humana. Només quan descobrim que totes les persones de la terra formem part d’una mateixa humanitat estem en condicions de mirar cap a un futur comú.
En un món que anhela la pau, la justícia i la sostenibilitat, les creences i conviccions poden aportar molt en termes d’inspiració, oferint respostes creatives i mobilitzant voluntats. Les tradicions religioses i les conviccions no religioses comparteixen uns valors que cal reforçar i portar a la pràctica a través del diàleg i la cooperació.
El diàleg interreligiós no pretén la creació d’una única religió. Té com a eixos centrals l’escolta receptiva i el testimoni honest. Dialogar amb l’altre no et pren plenitud, sinó la pretensió de totalitat. Això ens fa més humils, i la humilitat és més propera a la veritat que qualsevol altra cosa.
Com a Fundació, partim d’una realitat de multiculturalitat i multireligiositat consolidada. El nostre camí, lent i a vegades incert, busca passar progressivament cap a la interculturalitat i la interreligiositat. Ho fem també a través de petites bones pràctiques quotidianes: l’ambientació dels espais amb salutacions en diverses llengües, la presència de símbols i imatges que reflecteixen celebracions diverses, o la participació compartida en festes com el Ramadà o l’Advent-Nadal, sempre des del respecte i la convivència.
Avui més que mai hem de caminar amb aquesta convicció:
“No hi haurà pau entre les nacions si no hi ha pau entre les religions. No hi haurà pau entre les religions si no hi ha diàleg entre les religions". (“Religiões do mundo”, São Paulo 2018, 280; L. Boff, Ethos mundial., Rio de Janeiro 2003, 137).