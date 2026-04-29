Manuel Lao impulsa un aeròdrom per a jets privats en una finca a prop de Cabañeros

El nom de Manuel Lao torna a sonar amb força. I no és per cap operació financera ni per una compra internacional: aquesta vegada el fundador i president de l'empresa terrassenca Cirsa des de la seva fundació el 1978 fins la venda al grup Blackstone el 2018 vol construir un aeròdrom privat a la devesa El Molinillo, al terme municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), a prop del parc nacional de Cabañeros.
El projecte, encarregat per Nortia, el hòlding de l'empresari vallesà i la seva família, propietària de la finca, contempla, segons l’estudi d’impacte ambiental que ha sortit ara a informació pública, que la infraestructura estaria destinada a un ús restringit i pensada principalment per facilitar l’arribada de clients a El Molinillo, vinculats a la seva activitat cinegètica i agroalimentària.
El projecte preveu una pista asfaltada de 1.900 metres de llarg i 30 metres d’ample, amb una franja de seguretat associada, així com una plataforma d’estacionament per a aeronaus, un hangar de grans dimensions, un carrer de rodatge i un edifici de recepció per a passatgers, entre altres instal·lacions auxiliars.
L’aeròdrom està dimensionat per rebre aeronaus de categoria mitjana-alta, com el model Gulfstream G650, i contempla una activitat d’unes 100 operacions anuals, amb una mitjana aproximada de dos vols setmanals i un funcionament en horari diürn durant tot l’any.
La devesa El Molinillo, amb més de 4.000 hectàrees, combina activitat cinegètica, explotacions agrícoles i ramaderes i producció d’oli d’oliva verge extra. En aquest context, el projecte es planteja com una infraestructura per millorar l’accés de clients a la finca, situada en un entorn de difícil connexió per altres vies.
La infraestructura es projecta sobre terrenys agrícoles dins de la pròpia finca, classificats com a sòl rústic, sense necessitat de noves adquisicions de sòl.
El cronograma inclòs en l'avantprojecte fixa un termini estimat d'execució de 17 mesos, distribuïts en diferents fases que abasten des del moviment de terres fins a la posada en funcionament.
El projecte es troba en fase d’avaluació d’impacte ambiental i obert a informació pública, de manera que ara s’inicia el període d’al·legacions per part d’administracions, col·lectius i particulars.
Segons ha recollit Europa Press, alguns veïns ja han presentat observacions en què assenyalen possibles mancances de l’estudi, com la falta d’un anàlisi acústic específic o la delimitació dels passadissos de vol i trajectòries. També expressen preocupació per l’impacte sobre la fauna, especialment les aus, així com pel paisatge i la tranquil·litat de l’entorn rural proper al parc nacional.