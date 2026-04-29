La Fira Modernista lluirà 330 actes sense la Masia Freixa ni el MNACTEC per obres: "És una cita única a Catalunya"

Terrassa ja ho té tot a punt per fer un viatge en el temps fins a l'any 1900. Del 8 al 10 de maig de 2026, la ciutat celebrarà la 23a edició de la Fira Modernista, una cita que enguany no tindrà la Masia Freixa ni el MNACTEC, dos dels edificis més icònics de la ciutat, perquè s'hi duen a terme obres de rehabilitació. El programa inclou 330 activitats, més de 800 funcions i la implicació directa de 178 entitats ciutadanes, amb un pressupost de 158.200 euros.
El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador, ha recordat que el modernisme s'associa a la identitat i a la memòria històrica local, i ha subratllat que la fira "ofereix un programa únic i molt singular, que ja s'ha posicionat any rere any com la gran festa del modernisme industrial a Catalunya".
La presentació ha comptat amb les actuacions d'Anna Farrés a la veu i Laura Miras al piano, a més d'una exhibició a càrrec del Ballet Contemporani de Catalunya.
Homenatge a Alexandre de Riquer
La figura central d'aquesta edició és Alexandre de Riquer (1856-1920), un dels grans noms del modernisme i artista polifacètic amb vincles molt estrets amb Terrassa. El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat ha recordat que el patrimoni artístic local encara conserva l'empremta de Riquer, com les pintures que actualment es troben a la Casa Alegre de Sagrera.
Per aquest motiu, l'espectacle inaugural, titulat "El somni d'una nit de primavera a la Terrassa d'Alexandre de Riquer", tindrà lloc el divendres 8 de maig als jardins i l'interior d'aquest edifici emblemàtic. Aquest homenatge servirà per endinsar el públic en l'univers d'un creador total que va saber captar l'essència de l'època.
Estrenes inèdites i sinergies amb el comerç
Una de les grans apostes de la fira 2026 és la seva obertura a tota la ciutat. El tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha posat èmfasi en la necessitat de generar sinergies entre el patrimoni i el teixit econòmic. El regidor ha insistit a aprofitar l'esdeveniment per donar a conèixer tots els eixos comercials: "Al final el que fem és obrir un aparador al món, un aparador a Catalunya, on posem el patrimoni en la primera línia, però que també donem una oportunitat molt important als nostres comerços i als nostres restauradors".
Per incentivar aquest moviment, es repartiran milers de ventalls informatius i s'ha autoritzat l'obertura dels establiments durant el diumenge 10 de maig. L'objectiu és que la fira funcioni com un gran aparador que posi en valor el producte local i la restauració terrassenca.
Als carrers s'hi instal·laran prop de 100 parades d'artesania i alimentació, amb punts neuràlgics com el Mercat de la Independència i la Taverna Obrera, a la plaça de la Torre del Palau.
També hi haurà espectacles itinerants i recreacions històriques, que recorrerà els carrers de la ciutat, les mostres d'oficis tradicionals i les jornades de portes obertes al patrimoni. Tot aquest ambient es complementarà amb el Circ Històric Raluy, cercaviles i les actuacions castelleres previstes per al dissabte 9 de maig entre les 19.45 i les 21 hores.
Entre les 330 activitats programades, destaquen propostes inèdites com la recreació d'un assaig de l'Orfeó Montserrat de 1919, elaborat amb material històric inèdit. També hi haurà espai per a la nostàlgia amb la instal·lació d'un carrusel d'època de dos pisos al parc dels Catalans, una atracció que promet convertir-se en una de les imatges més buscades de la celebració.
La gestió del patrimoni
L'edició d'enguany estarà marcada per les obres de millora que s'estan fent a dos dels equipaments més icònics: la Masia Freixa i el Vapor Aymerich, Amat i Jover, que acull el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).
A causa d'aquests treballs de restauració, no es podrà accedir a l'interior d'aquests edificis, tot i que les activitats als seus voltants, especialment al parc de Sant Jordi, es mantindran amb total normalitat. "Els estem posant de gala perquè puguin lluir molt millor", ha explicat Joan Salvador.
Per compensar el tancament dels interiors d'aquests espais i potenciar la divulgació històrica s'han afegit noves visites guiades. En concret, s'estrenen dues rutes específiques sobre la relació de Riquer amb Terrassa i tres itineraris pensats directament per al gaudi del públic familiar.
De Riquer i la seva família tenien connexions amb la ciutat de Terrassa: l'artista tenia un domicili al Raval de Montserrat amb el carrer de la Vila Nova i els seus parents eren propietaris de la masia Can Solà, que ara estaria al terme municipal de Matadepera.
Eines digitals i participació
Per facilitar la navegació pel dens programa d'actes, s'ha presentat una nova pàgina web més intuïtiva i adaptada a dispositius mòbils, que inclou un cercador àgil i mapes interactius. La comunicació amb el públic es farà principalment a través d'aquest portal i de les xarxes socials, on també es convoca el tradicional concurs d'Instagram.
Els participants d'aquest certamen hauran d'etiquetar les seves fotografies amb l'etiqueta oficial durant els dies 8, 9 i 10 de maig per optar als premis d'aquesta 23a edició, que promet ser una de les més multitudinàries i repartides per la ciutat de la història de la Fira Modernista.