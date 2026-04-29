Messi va voler comprar el Terrassa: "El Cornellà no era la primera opció"

Fa un parell de setmanes es va fer públic que l'exblaugrana Leo Messi havia comprat la UE Cornellà. Sembla, però, que el club del Baix Llobregat no va ser la primera opció per a l'argentí. Segons ha explicat el periodista sabadellenc Axel Torres en el pòdcast "El Morning de Axel y Rulo", Messi hauria intentat adquirir abans un club vallesà, però els propietaris del Terrassa FC i del CE Sabadell es van negar a vendre.\r\n\r\n"L'opció no sempre va ser el Cornellà. Va estar mirant altres opcions", assegura Torres. El seu company de tertúlia, Raúl Fuentes, afegeix: "Havia de ser un club amb una estructura sòlida i un bon futbol base". \r\n\r\n"Dues fonts diferents m'han assegurat que ni els propietaris del Terrassa ni els del Sabadell no van voler vendre", etziba Axel Torres.\r\n