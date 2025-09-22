Formació i sinodalitat

Una de les orientacions per a aquest nou curs que estem iniciant a la diòcesi fa referència a la importància de la nostra formació com a cristians, i especialment en referència al treball sobre la sinodalitat impulsat pel papa Francesc i pel papa Lleó.
Va ser el papa Francesc qui, en el seu moment, convocà el Sínode de Bisbes per tractar el tema “Per una Església sinodal: participació, comunió i missió”. l va promoure la participació de tot el Poble de Déu en la preparació d’aquest sínode que va tenir dues etapes, una l’any 2023 i la segona l’any 2024.
Nosaltres, com a diòcesi, hem participat en la preparació d’una etapa i l’altra i a un bon nombre de parròquies, comunitats i moviments s’han creat grups de treball que han reflexionat sobre les propostes de la Secretaria General del Sínode, i hem fet arribar les nostres aportacions i conclusions a través de la Conferència Episcopal.
Ara ens trobem en una nova fase d’aplicació dels treballs del Sínode. A l’assemblea de Bisbes de l’any 2024 s’aprovà el Document final i d’aquest document s’han publicat unes “Pistes per a la fase d’implementació del Sínode” a tota l’Església universal. És per aquest motiu que a totes les diòcesis s’ha creat un equip sinodal format per preveres, diaques, religiosos i laics representatius de la vida diocesana per impulsar aquest treball a la nostra diòcesi.
Es tracta d’un document que, com el seu nom indica, ofereix “pistes” per fer aquest treball conjunt. La seva lectura i reflexió ens pot donar orientacions per organitzar una formació en l’àmbit diocesà en clau més missionera i sinodal que ens ajudi a créixer com a membres de l’Església diocesana.
Necessitem aquesta formació per viure la nostra missió i poder ser veritables testimonis enmig de la nostra societat. En aquesta formació, com moltes vegades he dit, és important aprofundir en la Paraula de Déu, i per això seria necessari la creació de grups de formació bíblica a les parròquies i grups pregària personal i comunitària a partir dels textos sagrats, especialment de l’evangeli. Necessitem una formació que sobretot tingui en compte la dimensió més profunda i interior, la dimensió espiritual i de fills de Déu sobre la qual es fonamenta tota la vida i l’acció de l’Església.
Una formació que, a més, puguem compartir conjuntament tots, clergues, laics i consagrats, organitzant grups de formació a escala parroquial o arxiprestal en les comunitats, les institucions diocesanes, les associacions i els moviments. Tots estem implicats en aquest treball de formació per a la missió, perquè el Senyor compta amb tots i cadascun de nosaltres.