Per la unitat de l’esquerra

Tots tenim clar que la unitat és el camí, però el que no tenim és la base ideològica que ens marqui el camí. El règim del 78 d’Espanya va marcar una època en el procés pseudocràtic del règim espanyol, fins que va arribar el 15M i els joves van sortir, víctimes del crac econòmic de 2008, al carrer cridant “democràcia real ja” i “no ens representen”.
Hauríem de replantejar-nos per què es va donar aquesta mobilització popular el 15 de maig del 2011, sense promotor polític conegut, en l’estructura pseudocràtica de la “transició potinera”, mentre el capitalisme havia sumit al poble espanyol en la crisi econòmica més gran que va llançar a 6 milions d’espanyols fora de les seves llars i del seu lloc de treball, empobrint al 27% de la població, mentre l’esquerra institucional i els sindicats majoritaris llanguien embolicats en la seva política reformista.
La necessitat del poble espanyol de disposar d’un moviment social de lluita, que va derivar en organització política, estructurada sobre la base de processos assemblearis, va donar peu al naixement de Podemos. En les eleccions europees de maig de 2014 aquesta formació va aconseguir 5 escons, d’un total de 54, per al Parlament Europeu, amb el 8% dels vots, es va consolidar en la quarta força política, mentre altres esquerres es van disgregar en candidatures nacionalistes, quedant per darrere, excepte AGE, candidatura gallega, que va obtenir 6 escons.
En les eleccions generals de desembre del 2015, mentre tota l’esquerra tradicional espanyola va obtenir 4 diputats, Podemos va aconseguir 69 diputats (20,66%), mentre PSOE va aconseguir 90 diputats (22,01%). Aquest va ser el punt d’inflexió de la ruptura del bipartidisme que tant de poder els havia donat a PSOE i PP durant les deu legislatures anteriors.
En les generals del 26 de juny del 2016 Podemos+IU+Equo amb 45 diputats (13,37%), es va iniciar el procés que més tard consolidaria la unitat d’esquerres en les generals, conquistant el govern a la coalició d’Unides-Podem amb PSOE en el 2019.
A partir d’aquest moment els poders fàctics del capitalisme mitjançant els seus partits PP i VOX, i els seus mercenaris mediàtics (Grup Pressa, Mediaset i Atresmedia, Mitjana Grup), finançats pels grups empresarials més potents de l’IBEX35, van decidir destruir a PODEMOS mitjançant campanyes basades en la mentida que van donar els seus fruits pel suport del poder judicial espanyol.
Aquest partit va connectar perfectament amb una part important de la societat civil, i es marcava objectius polítics que atemptaven contra els interessos del sistema capitalista. Fins llavors l’esquerra tradicional, el seu sostre electoral van ser els 16 diputats en les eleccions del 1996, encapçalats per Julio Anguita.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, va anar el blanc principal a derrotar, per això va ser assetjat en el seu propi domicili durant set mesos per l’extrema dreta espanyola, mentre la justícia i la policia, amb el silenci institucional de Pedro Sánchez, malgrat ostentar la víctima el càrrec de diputat, la segona vicepresidència del govern d’Espanya i la cartera de ministre de Drets Socials i Agenda de 2030. Va haver de dimitir el març de 2021 de tots els seus càrrecs.
L’aparició del projecte polític de SUMAR, en substitució de Unidos Podemos va ser un gran error que cal eliminar. El binomi de PSOE+esquerres no interessa si no hi ha una força mínima que obligui Pedro Sánchez a respectar els acords que se signin. Això serà possible si la societat civil està organitzada des del carrer actuant mitjançant taules unitàries antifeixistes de defensa de la democràcia en el territori. L’experiència haguda fins ara només ha servit perquè la classe obrera perdi la confiança en aquest govern de coalició, i això generarà una abstenció elevada que només beneficiaria a Vox. Cal articular un front unitari on conflueixin tots els grups que van donar pas al govern de coalició, excepte PSOE, per a consolidar un front que sigui l’escut social de transformació d’aquesta democràcia, amb un projecte polític seriós i rupturista.
Davant l’avanç del feixisme a Espanya, els socis del govern de coalició (Oskar Matute i Gabriel Rufián), ja plantegen avançar cap a la unitat de l’esquerra sobre la base d’un programa real de transformació social i ideològica que coincideix amb les propostes públiques que defensa Podemos i que fa pública Ione Belarra.
Sobre el problema de l’habitatge, baixar els lloguers un 40% i fer-los indefinits. Intervenir el mercat de l’habitatge. Canviar d’ús cada pis de lloguer turístic per a destinar-ho a primera residència. Suspensió indefinida dels desnonaments. Posar límits davant l’emergència residencial amb la pròrroga automàtica dels lloguers. Controlar el mercat de l’alimentació creant distribuïdores públiques d’alimentació. Nacionalització de les energètiques. Increment fiscal de les grans fortunes. Reforma de la LOMLOE (llei d’educació) per a incloure la memòria històrica com a assignatura obligatòria. Actuar obertament contra el feixisme aplicant el Codi Penal amb valentia.
Abandonar l’OTAN davant l’escalada bel·licista i reduir les inversions militars al nivell de manteniment de l’exèrcit espanyol actual. Revertir els 18.000 milions aportats per al projecte bel·licista de l’imperialisme ianqui per a armes en habitatges socials. Denunciar l’estratègia de Donald Trump de la falsa pau a Gaza perquè continuen assassinant, hi ha hagut uns 500 palestins, molts d’ells nens, assassinats en els dos mesos de l’alto el foc. Aquest alto el foc ha estat una estratègia conjunta dels EUA i Israel per a apartar el genocidi dels titulars en els mitjans de comunicació mundial, continuar matant sense que els molestin.
Reformar la Constitució espanyola per a assegurar els drets socials, laborals, de pensions, i de llibertats sense possibilitat de derogació davant possibles governs reaccionaris i feixistes.
S’han de crear les condicions polítiques per a anar cap a un nou procés constituent, on es puguin fer reformes de profunditat, començant per una consulta popular sobre la monarquia, seguida d’una reforma profunda del poder judicial i dels cossos de seguretat de l’Estat, incloent-hi l’exèrcit.
L’estratègia de “que ve el llop”, referit a Vox, i per això assumim les misèries que Pedro Sánchez ens embeni com a triomf d’aquest govern que s’autoqualifica com “el govern més progressista d’aquesta democràcia”, pot ser que sigui així, però d’esquerres només el nom. És l’hora de ser realment d’esquerres per a frenar l’avanç del feixisme, encarnat en PP+VOX.
Tant de treball destructiu ha aplanat el camí al feixisme, i Podemos no és l’ombra del que va ser, però continua fidel al seu programa polític, consistent en la confrontació amb el sistema capitalista. Aquest objectiu programàtic hauria de ser suficient perquè l’esquerra tradicional estigués totalment en disposició d’arribar a acords ferms i duradors. L’exemple d’Extremadura ens ha de portar a pensar seriosament en la unitat.
Fa pena veure les constants al·lusions en les xarxes socials entre la militància de Podemos i els de Sumar, mentre la majoria de gent d’esquerres estem fora d’aquests àmbits de partits, però estem lluitant des dels fronts ciutadans de les marees i altres moviments ciutadans. Cal demostrar-li al poble que som generosos enfront de l’enemic feixista actuant unitàriament en tots els fronts del carrer i de les institucions.
Només així podrem transmetre un missatge seriós i responsable que conquisti de nou la confiança de la majoria social que és el poble treballador. Cal trencar aquesta inèrcia del feixisme que ja s’està donant al carrer, com és el cas dels 400 emigrants, la majoria subsaharians, expulsats d’un centre d’ensenyament que es trobava en desús i que ha expulsat el feixista alcalde de Badalona Xavier García Albiol, desnonament executat amb molt mala llet en dies gèlids, possiblement amb intencions lesives.