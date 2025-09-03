Articles per a quan la calor demana fred

Acaba el mes de maig i l’estiu està més a prop que mai. Arriba, doncs, una època amb calor i altes temperatures que provoquen ganes de refrescar-se, no només pensant en una piscina o el mar, sinó també a l’hora d’alimentar-se. Les begudes fredes adquireixen un protagonisme molt més alt i és un bon moment per pensar si a casa falten alguns articles que ajudin a refrigerar-nos per apaivagar la sensació ineludible de calor.
Un dels articles més habituals a les llars i que també té la seva incidència la resta de l’any per a begudes molt concretes, com poden ser alguns vins o el cava, són les glaçoneres, un element de tota la vida que encara té la seva vigència, tot i que han anat apareixent noves alternatives amb el pas dels anys.
Per tal que la fabricació de glaçons a casa no es pugui veure limitada, perquè no hi has més capacitat en el congelador o per oblit, el mercat ofereix unes màquines de fer gel que han anat millorant. Ara, moltes tenen la capacitat de elaborar glaçons amb una rapidesa inusitada i sorprenent. També és un article a tenir molt en compte.
Gelats o sorbets
Qui prefereixi tirar cap als gelats o els sorbets també té la possibilitat d’adquirir una màquina que els fabriqui de totes les formes o gustos. Són aparells que, com en el cas de les màquines per fer glaçons, han evolucionat convenientment i, en l’actualitat, hi ha autèntiques meravelles en aquest camp que poden fer les delícies de grans i petits. És obvi que cal pràctica per poder millorar els productes.
En general, hi ha on triar per trobar l’aparell que es pot adaptar més a les necessitats o conveniències de cada persona. L’objectiu és poder gaudir de begudes fresques que ajudin a superar les altes temperatures i la sensació de xafogor.
Refrigerador d’ampolles de vi que és ultraràpid
Refreda les begudes molt ràpid i és apte per a llaunes. Es pot adquirir a Vinotecas.com per 135,43 €.
Dispensador per a cervesa platejat i transparent
Té un compartiment tancat per a gel que refrigera el contingut. L’ofereixen a Amazon per 37,90 €.
Petit frigorífic que pot servir per a casa, però també per al cotxe
Té una capacitat de quatre litres per a begudes, aliments o altres opcions. Ideal per als viatges en cotxe. El venen a Cecotec per 44,90 €.
Per aconseguir els millors gelats o sorbets casolans
Amb una capacitat de dos litres, el seu funcionament és fàcil. Es pot trobar a PC Componentes per 49,90 €.
Màquina per elaborar gel a qualsevol lloc
Pot fer nou glaçons en cinc minuts i catorze quilos en 24 hores. Es pot adquirir a Temu per 87,60 €.
Glaçonera amb 12 llums LED i que funciona amb piles
Complement perfecte per refrigerar una ampolla de vi o de cava. Es pot comprar a Carrefour per 30,22 €.