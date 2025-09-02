Articles per facilitar la degustació

Si hi ha una característica ineludible del cava és que s’ha de beure ben fred. És un axioma que, fins i tot, les persones a qui aquesta beguda no els acaba de convèncer o no els agrada, tenen totalment assumida. Per això, el mercat ofereix una sèrie d’articles que possibiliten que, quan se serveix, es pugui mantenir fresc durant una bona estona.
També hi ha una sèrie d’elements que complementen el moment de beure cava, sigui com a part d’un àpat o per a quan se celebra alguna efemèride. Hi ha una bona oferta per exemple, d’obridors. Tot i que la litúrgia indica que les ampolles de cava s’obren amb les mans, apuntant el tap cap a un cantó on no hi ha ningú, també hi ha la possibilitat d’adquirir objectes que faciliten aquesta labor i permeten una obertura de les ampolles molt més senzilla i que eviten possibles ensurts.
Les copes de cava també tenen la seva importància i per totes les botigues o comerços especialitzats troben tota una col·lecció de possibilitats. Aquí entren els gustos personals de cadascú i, depenent de la persona, les copes preferides poden ser més allargades, més curtes, més amples o més estretes.
No perdi l’essència
Quan ja s’ha encetat l’ampolla, també s’ofereixen articles que possibiliten que la beguda no perdi la seva essència i es mantingui en el mateix estat o molt semblant a quant encara no s’ha obert. N’hi ha de totes les formes i els materials possibles i, en alguns casos, estan fetes amb dissenys força creatius.
Per saber més sobre el cava, els seus orígens i altres detalls interessants, també es poden comprar tot un seguit de llibres que il·lustren als lectors sobre aquest món i altres temes relacionats. És una mena de manera d’aprendre d’una beguda que mai falta a les celebracions.
Copes modernes per a qualsevol celebració
Són estables i poden anar al rentavaixelles. La caixa amb sis peces es pot comprar a Lusini per 29,04 €.
Una manera que facilita el moment d’encetar l’ampolla
Un mètode fàcil i segur per encetar ampolles de cava sense arriscar-se. Es troba a Makro per 14,79 €.
Un obridor pràctic que presenta un mànec de fusta ergonòmic
Ajuda a encetar l’ampolla de cava amb estil i sense cap mena de sobresalt. Es pot adquirir a Vin Bouquet Nerthus per 26,95 €.
El seu aïllament evita les gotes i la condensació
Refrigerador d’ampolles de disseny auster amb un gel de refredament ràpid. El venen a Koala per 14,80 €.
Un tap ideal per evitar que es perdin les essències
Té un mecanisme de tancament molt senzill, pràctic i eficient. El venen a Claudia&Julia per 5,50 €.
Des dels seus orígens fins als nostres dies
Un llibre que s’endinsa en el món del cava com no s’havia fet mai fins ara. Es pot comprar a Claret per 23,75 €.