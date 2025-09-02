El forn, un element amb un munt de possibilitats

L’increment de nous aparells per cuinar en els últims anys és irrefutable. N’hi ha com el microones que són una peça fonamental a les llars, també amb opcions de servir per a algunes elaboracions i també hi ha hagut la irrupció contundent de la fregidora d’aire, que aporta altres possibilitats. Tot i això, el forn continua sent una eina imprescindible a les cuines dels habitatges i encara s’elaboren moltes receptes en aquest aparell.
Per poder fer les diverses receptes en un forn, també es fan necessaris una sèrie d’accessoris, com és el cas de les safates, imprescindibles per fer plats, tant de carn com de peix i, en molts casos, amb verdures o hortalisses. Canelons, espatlla de bé, galtes de porc o orada a la sal, per exemple, necessiten un bon aparell, com passa amb altres opcions del cantó de la rebosteria o el dolç.
Hi ha safates de moltes formes i materials i moltes que ofereixen la possibilitat d’elaborar més d’una cocció a la vegada. També trobem altres articles que permeten un gratinat molt més acurat i que obren el ventall d’opcions culinàries a cada moment.
En especial per a l’elaboració de pizzes, pastissos o rebosteria, trobem una sèrie d’estris que són essencials per cuinar aquests productes d’una forma més encertada. Molts són resistents a la calor i, per tant, poden aguantar unes temperatures molt més altes.
Una àmplia oferta
En l’actualitat, l’oferta de forns és molt més àmplia que fa uns anys. Ara n’hi ha que uneixen diverses funcions per a cada aliment que es vulgui cuinar. No és habitual a les llars, però també s’ha de tenir molt en compte les prestacions d’un forn de llenya. Alguns tenen la funció pirolítica i això permet que la seva neteja sigui molt més còmode, ja que la poden fer ells mateixos.
Dos guants de silicona molt resistents a la calor
Ofereixen una alta protecció contra les cremades. Es poden adquirir a través d’Amazon per 10,99 €.
Motlle per a forn amb reixeta i d’acer inoxidable
De doble ús, per poder cuinar dos plats alhora, també a la barbacoa. Es pot comprar a Ikea per 14,99 €.
Joc de deu motlles per a tota classe d’elaboracions en el forn
Ideal per a rebosteria, però també per a lasanyes i altres receptes. Ho venen a Vevor per un preu de 49,99 €.
Pedra dissenyada per a la cocció de pizzes i pans
Distribució uniforme de la calor i millora de la qualitat de la cocció. Ho venen a El Corte Inglés per 101,15 €.
Font per gratinar, de vidre i amb molta resistència
És molt apte per cuinar guisats i també rebosteria. Es pot trobar a Leroy Merlin per 19,99 €.
Joc de pales per a forns de llenya i altres equips
Diversos estris que ajuden a les elaboracions en aquesta classe de forns. Ho venen a Alecook per 85,00 €.