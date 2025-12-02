El Vallès Occidental reclama “instruccions clares” al Govern davant possibles noves mesures contra la pesta porcina

El Vallès Occidental espera rebre aquest dimarts “instruccions clares” del Govern sobre les possibles noves accions per contenir la pesta porcina africana, després de la detecció de senglars morts a Cerdanyola del Vallès. Els alcaldes dels municipis propers al focus estan convocats aquest migdia a una reunió a Barcelona per conèixer l’evolució de la situació i les restriccions que podrien aplicar-se.
El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, ha demanat indicacions precises sobre com han d’actuar els ajuntaments i quina informació s’ha de traslladar als cossos de seguretat i a Protecció Civil. Ha advertit que la crisi sanitària pot tenir un impacte rellevant en l’entorn vallesà.
Garcés ha explicat que, tot i el seguiment constant de la situació, a Barberà no s’han detectat senglars morts i ha apuntat que l’autopista C-58 podria haver funcionat com a barrera natural per impedir el desplaçament de fauna infectada des de Cerdanyola.
Des del Consell Comarcal, ha afegit, s’està monitorant l’estat de totes les granges de l’entorn mitjançant l’Observatori comarcal, analitzant el volum d’animals i la mobilitat interna. Les dades es faran públiques pròximament.
El president comarcal ha destacat que fins ara hi ha hagut una comunicació fluida amb el Govern, amb dues reunions diàries i canals interns per informar els municipis. També ha subratllat les mesures per restringir l’accés als espais naturals, tant al Parc de Collserola com al de Sant Llorenç del Munt, tancats per la Diputació de Barcelona des de l’inici de l’alerta sanitària.
Garcés ha insistit que qualsevol nova instrucció haurà d’aplicar-se amb claredat: “Hem de poder transmetre de forma clara el missatge a la ciutadania”, ha remarcat.