L'agost ha tornat la calor habitual de l'estiu: arriben les temperatures superiors a 30 graus

Després d’un juny amb temperatures càlides de rècord, juliol va presentar-se amb diversos rècords també, però sorprenentment diferents de la tònica del seu mes predecessor. Després d’aquestes setmanes més aviat humides i fresques per ser estiu, l’agost ha arribat amb la calor que ens té acostumats. Tornen els dies amb temperatures màximes superiors als 30 graus, i es mantenen les nits tropicals on la temperatura mínima no baixarà dels 20. El mapa de Catalunya comença a tenir els seus extrems est i oest amb avisos meteorològics de perill moderat per la calor, mentre Terrassa es manté fora de perill. Ara bé, per a aquesta propera setmana no s’esperen precipitacions, i la temperatura màxima mitjana diària serà de 33 graus, fet que retornarà la ciutat a l’ambient d’estiu que li pertoca.