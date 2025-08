MútuaTerrassa realitza una intervenció a la tiroides innovadora a Catalunya

La Tiroïdectomia endoscòpica mínimament invasiva mitjançant la tècnica BABA -Bilateral Axilo Breast Approach- és un innovador procediment que possibilita accedir a la tiroides sense cap incisió al coll i permet arribar-hi a través d’un abordatge endoscòpic bilateral en ambdues axil·les i mames (arèoles mamaries).

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) l’ha començat a aplicar recentment amb l’objectiu de possibilitar un abordatge complert de la tiroides, donar resposta als requeriments estètics del pacient i continuar apostant per una cirurgia mínimament invasiva i segura.

L’esmentada via d’enfocament bilateral axil·lar de la mama aconsegueix també agilitzar la recuperació del pacient, disminuir el dolor postoperatori i evitar les cicatrius visibles. Pel que fa a la tasca del cirurgià, permet una millor visió i moviment del professional, fet que facilita la intervenció i es guanya també en termes de versatilitat. La tècnica en qüestió s’empra únicament en el cas de nòduls de tiroide benignes i que comptin amb una biòpsia prèvia. En aquest sentit, actualment no s’aplica a nivell oncològic.

Orígens de la tiroïdectomia endoscòpica per via axil·lar-mamaria

Des de fa anys aquesta tècnica es realitza en diversos països d'Àsia -entre ells Corea del Sud o Japó, on culturalment aquest tipus de cicatrius tenen connotacions estètiques força negatives- i ha demostrat ser una alternativa totalment efectiva a la cirurgia clàssica amb incisió.

A Europa, la població demana cada vegada més la realització de tècniques quirúrgiques sense cicatrius visibles, igual que les implementades en altres àrees de la cirurgia digestiva o mamària. A l’Estat espanyol, on la incidència de patologia tiroïdal és força elevada, aquestes tècniques encara no estan del tot implementades de forma sistemàtica tot i que cada vegada més la població reclama vies d’abordatge que no comportin l'estigmatització social associada sovint a la cicatriu cervical.

La tècnica Bilateral Axilo Breast Approach (BABA) és més recent i permet accedir a la glàndula de la tiroides sense cap incisió al coll. El procediment es realitza mitjançant un abordatge endoscòpic subcutani bilateral a través de les dues axil·les i les dues arèoles mamaries.