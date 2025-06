10 produccions a Terrassa en 10 anys de Netflix

La plataforma de streaming Netflix va celebrar, el 10 de juny, una dècada de la seva arribada a Espanya. Des de llavors, Terrassa s’ha convertit en un escenari clau per a les produccions de la companyia. Aquesta efervescència audiovisual no s’entén sense el paper fonamental del Parc Audiovisual de Catalunya, que amb les seves instal·lacions i serveis ha atret nombrosos rodatges de primer nivell. Al llarg d’aquesta dècada, la ciutat ha acollit la producció de grans títols. En destaquem 10 de les produccions més notables de Netflix rodades a Terrassa i que encara formen part del seu catàleg.

“ Un hombre de acción” (2022)

Rodatge de “ Un hombre de acción” (2022) a Terrassa

Nebridi Aróztegui

A finals de 2021, l’antiga seu de la Caixa de Terrassa es va convertir en un plató de cinema per acollir el rodatge del film dirigit per Javier Ruiz Caldera. El Parc Audiovisual també va acollir part del rodatge. Part dels figurants eren terrassencs després que la productora obris un gran procés de càsting. La pel·lícula està lliurement inspirada, amb tocs ficcionats, en la vida de l’anarquista Lucio Urtubia, el “Robin Hood” navarrès.

“La sociedad de la nieve” ( 2023)

"Sociedad de la nieve" (2022)

Netflix

L’èxit mundial de “La sociedad de la nieve” l’any 2023 va esdevenir un doble èxit per a Terrassa. En primer lloc, perquè per tots és sabut que el director del film, J.A. Bayona, va ser alumne de l’ESCAC, aquí a Terrassa. Per una altra banda, algunes de les escenes de la pel·lícula van ser filmades a Terrassa, concretament als platós del Parc Audiovisual de Catalunya. El film recrea la història del vol 571 de la Força aèria uruguaiana que portava un equip de rugbi rumb a Xile i que va quedar atrapat en el cor dels Andes.

“Hache” (2019)

“Hache” (2019)

Netflix

Aquesta sèrie, que retrata el tràfic d’heroïna a la Barcelona dels anys 60, va ser rodada a diferents localitats catalanes com Manresa, Tarragona o Terrassa. De fet, Netflix va obrir un càsting per a figurants a Terrassa. L’expectació per la sèrie va ser tanta que van presentar-s’hi més de 1.200 persones.

“El cuerpo en llamas” ( 2023)

“El cuerpo en llamas” (2023)

Netflix

Un dels majors èxits de Netflix a Espanya en els darrers anys és sense dubte, la sèrie protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. “Cuerpo en llamas” narra el famós crim de la Guàrdia Urbana i va ser rodada al Parc Audiovisual i altres localitzacions de Terrassa. “Las cintas de Rosa Peral”, documental que narra els mateixos fets, també es va rodar al Parc.

“Who is Erin Carter?” (2023)

“Who is Erin Carter?” (2023)

Netflix

Aquesta sèrie britànica narra la vida d’una professora expatriada d’Anglaterra que viu a Barcelona, on ha tingut lloc la major part del rodatge. No obstant això, els platós del Parc Audiovisual, la riera de les Arenes i l’aparcament dels Grups de Montserrat van ser escenari d’una producció que va arribar al Top 1 Global de Netflix.

“La última noche en Tremor” (2024 )

“La última noche en Tremor” (2024)

Netflix

La minisèrie dirigida per Oriol Paulo i protagonitzada per Ana Polvorosa i Javier Rey va rodar gran part de les seves escenes interiors al Parc Audiovisual de Catalunya. La producció compta amb una alta representació terrassenca: dos joves actors, en Biel Crespi i en Jordi Catalán.

“A través de mi ventana” (2022 )

“A través de mi ventana” (2022)

Netflix

El Parc Audiovisual de Catalunya va acollir els rodatges dels populars films “A través de mi ventana” i “A través del mar”, la primera i la segona part de la història d’amor d’Ares i Raquel, basada en les novel·les d’Ariadna Godoy. Els protagonistes de la pel·lícula són els reconeguts joves actors Clara Galle i Julio Peña.

“Bird Box Barcelona” (2023)

“Bird Box Barcelona” (2023)

Netflix

“Bird Box Barcelona” és una pel·lícula derivada de “Bird Box” (2018), protagonitzada per Sandra Bullock. El film de terror postapocalíptic compta amb Mario Casas com a actor principal i va ser rodada, en part, al Parc Audiovisual de Catalunya. L’actor i director gallec és un habitual dels rodatges a Terrassa.

“Alma” (2022)

Rodatge de "Alma" a Terrassa

Nebridi Aróztegui

Aquesta minisèrie és un thriller sobrenatural dirigit per Sergio G. Sánchez, nominat al Goya per “El secreto de Marrowbone” (2017). Durant el 2021 es va poder veure a l’actriu protagonista Mireia Oriol, rodant als exteriors d’un dels edificis de l’ESEIAAT, ambientat com a un hospital. L’escenari principal és Astúries.

“Memories of the Alhambra” (2018)

Rodatge de “Memories of the Alhambra” (2018) a Terrassa

Nebridi Aróztegui

Després de passar per Granada, l’escenari principal, aquesta producció coreana va arribar a Terrassa per rodar als platós del Parc Audiovisual de Catalunya. Una casa senyorial al carrer Topete va acollir a l’equip de gravació de la sèrie. Els voltants de l’habitatge van servir d’ambientació per a la història.