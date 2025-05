12 plans imprescindibles a la Fira Modernista

ARXIU TOBELLA

“El Muncunill més desconegut” - Una exposició per descobrir les seves obres menys conegudes

El Magatzem Prat, al carrer Sant Jaume Fons

Arxiu Tobella

Amb imatges de la fotògrafa Teresa Llordés i fotografies provinents de l’Arxiu Tobella i d’altres arxius, es presenten algunes de les obres més desconegudes de Lluís Muncunill, ja sigui perquè es troben fora de Terrassa, per la incertesa sobre la seva autoria o perquè fa temps que han desaparegut. Una nova mirada a la seva obra.

CORO VELL

Les notes més modernistes - Obres i pintures al Sant Jordi

La Coral durant la Fira Modernista

Nebriri Aróztegui

Participarà l’Orfeó Joventut Terrassenca al Mercat de la Independència i a diversos indrets de Terrassa, amb Cant Coral i amb Caramelles. També organitza una exposició d’obres i pintures al parc de Sant Jordi.

CECOT

Visites guiades, música en viu i espectacles - El magatzem Pasqual Sala s’omple de gegantons i balls de gitanes

El ball de gitanes a la Cecot



La seu de la Cecot és una bona mostra dels corrents eclèctics del final del segle XIX. Aquest cap de setmana queda oberta al públic. Diumenge hi ha la “Gran gala lírica de prestigi: Duchamp i Martinelli honoren Muncunill amb l’art del bel canto”, actuacions dels Gegantons Modernistes i balls de gitanes.

XATIC

Gran desfilada de moda modernista - A la plaça dels museus

Una desfilada sobre tarima, per mostrar els fantàstics conjunts d’indumentària que han confeccionat persones aficionades a la costura i amants de l’estil modernista. Els models han estat seleccionats prèviament pel Museu.

Minyons de Terrassa

No hi ha Fira Modernista sense castells - Cal Reig és una festa malva per la fira

Diada castellera de la Fira Modernista amb els Minyons a Cal Reig

Nebridi Aróztegui

Els Minyons se sumen a la Fira Modernista amb una llarga jornada de dissabte que comença amb un vermut musical amb balls de gralles. A les 18 hores inicien cercavila i actuació a Cal Reig amb els Castellers de Berga i els Castellers de Sarrià, i al vespre ho rematen Eskamot amb un concert d’època.

LAMP

La Masia Freixa i un viatge lumínic al passat tèxtil - Il·luminació de la joia del patrimoni de Muncunill

La il·luminació nocturna de la Masia Freixa per Lamp

Nebridi Aróztegui

Lamp, empresa referent en il·luminació tècnica, posa llum un any més a la Masia Freixa. Sota el concepte de “Dinamisme Tèxtil en Llum”, la façana de l’edifici evocant els seus orígens com a fàbrica de filatures, a través d’una seqüència de llums que simula els moviments d’un teler en marxa.

CREU ROJA

Una tómbola que mai falla - Els seus beneficis aniran destinats a reforçar l’entitat

La Tómbola modernista de la Creu Roja

Nebridi Aróztegui

L’assemblea local de Creu Roja torna a participar en la Fira Modernista recreant el que es feia a Terrassa per obtenir finançament: venda de coques, tallers de cosidores i el més esperat, la seva icònica tómbola filantròpica! Situada al carrer Major tant dissabte com diumenge. Tothom qui ho vulgui hi podrà participar i adquirir productes de l’època modernista.

LA FACT

El primer concurs de fotografia - Exposició modernista

Per primera vegada es farà un concurs per votar les millors fotografies a una exposició a LaFACT. Diferents categories: la que més t’agrada, la que consideres més artística i quina mostra el millor detall arquitectònic.

PRODIS

Un vespreig musical d’època al Vapor (Espai Mercat) - Adapta una de les tendències actuals al modernisme

Divendres i dissabte, Prodis organitza un vespreig musical modernista a l’Espai Mercat del Vapor. L’entitat també prepara la Nit de piano amb Monika Lao, també per a divendres i dissabte, i un vermut musical per a dissabte i diumenge amb Sons Blaus.

COLLA DELS FEDERINS

Recreació del Campament dels Federins - Compte amb les oïdes!

Els Trabucaires de Terrassa a la Fira Modernista

Nebridi Aróztegui

Els Trabucaires de Terrassa tornen amb la seva recreació històrica dels Federins, al Passeig Comte d’Ègara tant dissabte com diumenge. La colla també organitza degustacions de ratafia i tallers infantils de manualitats, a part del seu popular Esmorzar de l’Obrer i la cercavila “Que venen els Carlins!”.

GEGANTERS DE TERRASSA

Una cercavila d’alçada - Dissabte a la tarda i diumenge al matí

Els Geganters de Terrassa a la Fira Modernista

Nebridi Aróztegui

Pel 175è aniversari dels Gegants Vells i el 75è dels Gegants Nous, no podien fallar a la Fira Modernista. Els Geganters surten a plaça dissabte a les 18.30 hores i diumenge a les 11, en ambdós casos acompanyats pels Gegants de Gironella, en Tomàs i n’Antònia. A part, la colla també comptarà amb una paradeta al raval de Montserrat tot el cap de setmana.

DRAC DE TERRASSA

Espurnes i foc - Cercavila, lluïment, botifarrada i arrossada popular

El Drac de Terrassa a la rambla d`Ègara durant la Fira Modernista

Nebridi Aróztegui

Com cada any, la Fira compta amb la visita del Drac de Terrassa, que arriba per cremar-ho tot -metafòricament-. Dissabte a la tarda organitzen la cercavila amb el lluïment del drac i el drac infantil poc després de les 19 hores, amb una botifarrada posterior. Diumenge, el drac infantil torna a actuar, i la colla tanca amb una arrossada popular. Durant tot el cap de setmana tindran paradeta al Progrés.