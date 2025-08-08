L’elèctric agafa embranzida

La indústria de l’automoció continua aconseguint bons resultats de vendes a Terrassa, especialment pel que fa als vehicles elèctrics i els híbrids. Segons les dades proporcionades per la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció (FECAVEM), en els primers sis mesos del 2025 s’han matriculat 1.711 nous automòbils a la ciutat, 107 més que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta tendència a l’alça s’ha donat any rere any des del 2022, després que el sector patís una forta davallada derivada de la pandèmia, i sembla que es podrà mantenir també enguany.
En la primera meitat del 2025, el mes que ha registrat més vendes ha estat el maig, amb un total de 332 matriculacions, cosa que suposa un increment de més de l’11% respecte als resultats del maig de l’any 2024. El segueixen de prop el juny, amb 324, i el març, amb 313, que han estat els dos mesos amb un creixement de vendes més gran del període, amb un 26,07% i 20,85% respectivament. De fet, a tots els mesos d’aquesta primera meitat d’any s’han incrementat les matriculacions amb l’excepció de l’abril, quan es van vendre un 26,87% menys cotxes respecte al mateix mes del 2024.
Més elèctrics al carrer
Els que més han sortit guanyant han estat els fabricants de vehicles elèctrics, híbrids endollables i d’automòbils que utilitzen gas liquat amb petroli (GLP). De fet, en tots tres casos, les xifres de matriculacions han arribat a nivells molt similars als de la temporada passada en només mig any. Del gener al juny del 2025 s’han venut 130 cotxes elèctrics purs pels 140 dels que es van adquirir en tot el 2024. En el cas dels híbrids endollables la diferència és de 16 (121 al 2024 i 105 enguany) i quant als GLP s’han venut 133 vehicles impulsats amb aquest combustible pels 145 de l’any passat.
Percentualment, hi ha hagut un creixement del 3,26% en la venda de GLP, 3,25% d’elèctrics i 2,38% dels híbrids endollables.
La nota discordant, però, la donen els vehicles de dièsel i de gasolina purs. Els dièsel enguany no arriben al 20% de les vendes de tot el 2024 i es queden en tan sols 28 unitats en aquest mig any i els gasolina, tot i ser el segon tipus d’automòbils que més s’han venut en nombres absoluts (522), han rebaixat en un 8,66% el seu pes en el total de matriculacions. Els que han estat els líders absoluts en vendes han estat els híbrids no-endollables, amb un total de 766 unitats matriculades entre el gener i el juny.
Tot això indica, per una banda, un canvi en el consum d’automoció de la població de Terrassa, que vira més cap a vehicles més sostenibles, encara que el motor de combustió encara aguanta gràcies a la hibridació amb part elèctrica. A més, l’opció elèctrica endollable també és cada vegada més atractiva per l’augment en el nombre dels punts de recàrrega, com el que es va inaugurar fa uns mesos al Parc Vallès, i pel desenvolupament de les bateries, que cada vegada tenen més autonomia.
Toyota, un any més, líder
Si ens fixem en les dades segons les matriculacions per marques, Toyota continua el seu regnat al mercat de l’automobilisme a Terrassa. Del gener al juny, ha venut 219 unitats, cinc més que al mateix període del 2024. La marca japonesa revalida la primera posició al rànquing amb cert avantatge respecte al seu competidor més immediat, Dacia, que ha incrementat les seves vendes a la ciutat en un 22,38% comparat amb l’any anterior i aconsegueix 175 matriculacions enguany.
SEAT (139), Hyundai (131) i Renault (127) completen el top cinc, tots ells millorant els registres de la temporada anterior. A part de la gran pujada de Dacia, la marca companya de grup, Renault, ha obtingut uns resultats un 8,55% millors. Hyundai ha augmentat les seves vendes un 6,5%.
Pel que fa a SEAT, la marca espanyola ha incrementat un 7,75% les matriculacions de models seus. Aquesta i la pujada substancial de Škoda, que ha augmentat un 38% les vendes i se situa en 54 unitats, són les úniques dades positives del grup Volkswagen a Terrassa. La mateixa Volkswagen ha perdut més del 40% de les vendes a la ciutat i ha passat de ser la segona marca a finals del 2024 a quedar relegada a la setena posició, mentre que la marca de luxe de l’agrupació automobilística, Audi, ha perdut més d’una de cada cinc vendes que va efectuar el 2024.
Altres marques conegudes que han tingut uns bons resultats són: Nissan, que frega el 50% d’increment de vendes, Mercedes, que aconsegueix pujar un 16%, i Citroën, amb un 15% més d’unitats matriculades.
Sandero i Ibiza, els preferits
Si el domini de la marca Toyota ja és una cosa habitual a Terrassa, el lideratge del Dacia Sandero com el cotxe més venut també és quelcom recurrent. De fet, ha aconseguit un resultat molt similar al del semestre anterior: només ha venut un vehicle menys respecte al 2024 i es queda amb 92 unitats al carrer.
El segon en discòrdia és el SEAT Ibiza, un dels clàssics a les carreteres espanyoles. Enguany ha aconseguit expandir-se fins als 67 cotxes matriculats, nou més que a l’any passat. Molt de prop el segueix un altre Dacia, en aquest cas el Duster. El SUV romanès és el model de cotxe, d’entre els 15 més venuts, que ha fet una pujada més forta: un 132% d’increment.
Per la seva banda, la marca líder, Toyota, ha aconseguit col·locar quatre dels seus models al top 10 dels més venuts. En concret, són el Toyota Yaris Cross (55 unitats venudes, 4a posició), el Toyota Yaris (51 unitats venudes, 6a posició), el Toyota C-HR (43 unitats venudes, 8a posició) i el Toyota Corolla (40 unitats venudes, 9a posició). Aquest últim model és l’únic de la marca japonesa que ha rebaixat les vendes a la primera meitat del 2025.
Curiosament, entre els primers vint models de cotxe més escollits pels usuaris terrassencs, només n’hi ha un que s’hagi començat a comercialitzar recentment, que en aquest cas és l’EBRO S700. Segons la pàgina web del fabricant espanyol amb capital xinès, aquest model es va començar a entregar a finals de desembre del 2024.
Els més venuts
Aquest és el top 3 dels models que més terrassencs han escollit en la primera meitat del 2025, i cap és de la marca més venuda.
Dacia Sandero, el model més venut des del 2022
Aquest compacte de quatre portes és, polivalent, i el més important, funcional, tant per entorns urbans com per fer viatges una mica més llargs per carretera.
SEAT Ibiza, en segon lloc en el seu 40è aniversari
Un dels models més icònics de la marca espanyola es cola al podi gràcies a la seva capacitat de reinventar un disseny que sempre ha funcionat i sempre funcionarà.
Dacia Duster, adscrit a la moda dels SUV
El germà gran del Sandero també ocupa una molt meritòria tercera posició i és el model amb un major creixement en vendes entre els que més convencen els terrassencs.