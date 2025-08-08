CARRERS DE TERRASSA | El recordatori a un missioner abnegat

Carrer del Pare Font
Districte: 3
Barri: Segle XX
Longitud: 654 metres
Codi postal: 08223
Numeració: Parells, del 6 al 212, i senars, del 13 al 167
Ubicació: Fins a la conclusió de la Guerra Civil, aquesta via duia el nom de carrer del Primer de Maig
És reconfortant que els noms que es posen a carrers, places o avingudes no sempre corresponguin a personatges rellevants de disciplines, més o menys, de les de més reputació. També va bé que, de tant en tant, apareguin en l’honorable relació de protagonistes de les plaques que adornen les cantonades de totes les vies que hi ha a la ciutat alguns ciutadans abnegats i que van basar la seva vida a ajudar als altres.
És el cas del Pare Font, de nom Joan Font i Maduixer, nascut a Terrassa el 21 d’agost de 1574 i mort a El Zape, a l’estat de Durango, Mèxic, el 19 de novembre de 1616. De vegades anomenat Fonte, aquest missioner jesuïta, va ingressar a la Companyia de Jesús l’any 1593 i, sis anys més tard, el van destinar al que es coneixia llavors com a Nova Espanya, que era un virregnat de l’imperi espanyol, establert en gran part de les terres d’Amèrica del Nord.
El Pare Font va viure a la regió fronterera dels tarahumares, l’actual estat de Chihuahua, i allà va promoure l’evangelització dels nadius de la zona. L’any 1604 va fundar la població anomenada El Zape, amb una missió dedicada a Sant Ignasi. Però, el descontentament dels indígenes amb les condicions que els feien treballar a les mines de plata i el conflicte que s’originava entre els que volien convertir i els que no es deixaven, va acabar amb una rebel·lió, liderada per un cabdill convertit, Quaulatlas, que va acabar amb 79 morts, entre ells el Pare Font i algun altre missioner.
Tornar a canviar
Després de ser el carrer de Rubí, el 20 de maig de 1925, l’Ajuntament va decidir que passés a ser el del Pare Font. Però, l’any 1932, es va tornar a canviar, en aquesta ocasió pel de carrer del Primer de Maig. Va durar aquesta denominació fins al final de la Guerra Civil i, aleshores, va recuperar el nom del missioner, però com a carrer del Padre Font. L’any 1979, es va catalanitzar.