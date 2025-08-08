Discoteca Number One: el precursor que va activar la Rasa

NUMBER ONE
Inauguració: 11 de febrer de 1982
Adreça: Carrer de la Rasa
Estils de música: Música pop i dance de l’època
Fundadors: Francisco Almirall, Antoni Piqué, Ramon Escudero i Juan Jiménez
Eren uns anys d’ebullició pel que fa a l’oci nocturn de la ciutat i anaven naixent noves alternatives en forma de locals que, en molts dels casos, acabarien convertint-se en autèntics mites i en una font de records inesgotables de les nits, però també de les tardes, amb música, copes i molt ball, sobretot molt ball.
Per iniciativa de quatre persones que compartien amistat, Ramon Escudero, Francisco Almirall, Juan Jiménez i Antoni Piqué, va generar-se la discoteca Number One, sempre anomenada amb el seu primer mot. Poca gent li deia el nom complet i la proposta habitual, aproximadament, era així, “anem al Number” o “quedem a les 11 al Number”. No eren del sector d’aquest negoci, però se’n van sortir prou bé.
Tot es va gestar l’any 1981 fins que, l’11 de febrer de 1982, es va inaugurar una sala que s’establia més en el centre de la ciutat que mai, i donaria el tret de sortida perquè altres locals similars acabessin fent-li costat. L’oci perseguia a l’oci i, al costat d’una discoteca, anava bé que hi hagués un bar o un establiment d’aquestes característiques. Entre tots, es retroalimentaven. Encara, avui en dia, aquesta zona es manté com a un dels punts principal de l’oci de la tarda i la nit.
Èxit indiscutible
L’èxit del Number, que com és lògic tothom li deia “Namber”, va ser indiscutible. Fins i tot, la seva explosió va sorprendre els seus fundadors, que no s’esperaven que es convertís en un dels referents de l’oci ciutadà. Competia contra discoteques consolidades, però els que la conduïen ho van saber fer bé. El dissortadament desaparegut Manel OK, en les seves funcions de relacions públiques, va ser un dels que van treballar per aconseguir-ho.
L’any 1992, per motius que no s’han pogut esbrinar, Number One va anar a la banqueta i va sortir a competir un nou nom, In’stint, que, sota el paraigua dels quatre amics que van crear la marca, només va durar dos anys més. L’any 1994, de moment, es va aturar l’aventura.
Humoristes i grups
Pel Number One, que es dedicava a la música pop i “dance” de l’època, la que popularment sempre s’ha titllat de discotequera, van passar humoristes com l’Eugenio o els germans Calatrava, i van actuar-hi grups tan dispars com Los Sírex o Amistades Peligrosas. OBK, abans d’actuar al Pont Aeri, també ho va fer a aquest local. Compartien propietaris, s’entén.
L’any 2016, el Number One va reaparèixer, en aquesta ocasió en una ubicació diferent, el carrer del Miño, número 9, on hi havia hagut la discoteca Spay 9. Va ser una iniciativa d’Escudero, Piqué i un tercer soci, Joan Amate.