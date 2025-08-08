Prop de 40.000 vehicles diaris passen per la B-40

El Quart Cinturó (B-40), l’autovia que connecta Terrassa i Abrera, es consolida com a nou eix de mobilitat entre comarques. Segons dades del Servei Català de Trànsit, hi passen diàriament 39.490 vehicles, un 23% més que l’any anterior. Aquest volum la converteix en una de les vies de nova creació més transitades de l’Estat.
A més, altres xifres facilitades pel departament de Territori revelen que uns 30.000 vehicles al dia utilitzen la B-40 per enllaçar amb la C-16 en direcció a Barcelona, mentre que per la Ronda de Terrassa hi circulen diàriament uns 20.000 vehicles. Per la seva banda, la carretera de Martorell (C-243c) ha perdut 8.300 vehicles diaris des que la B-40 està oberta.
La nova connexió viària, però, no ha desbancat l’AP-7 com la via més transitada del Vallès. Aquesta autovia registra 126.000 vehicles diaris a l’altura de Sant Cugat i 120.000 a Castellbisbal, amb un volum de trànsit que es manté força estable. Quant als laterals (B-30), els desplaçaments diaris oscil·len entre els 56.659 a Barberà del Vallès i els 87.468 a Cerdanyola del Vallès.
Trànsit constata que, mentre el Quart Cinturó no s’allargui fins a Sabadell i Granollers, no serà una alternativa real a l’autopista. “L’itinerari entre l’A-2, la B-30 i l’AP-7 no s’ha vist afectat de manera destacable”, expliquen fonts de l’organisme, que atribueixen la situació a la “manca de continuïtat” cap al Vallès Oriental i a la falta de connexió directa amb l’AP-7. El Quart Cinturó encara no fa de Quart Cinturó, doncs.
La ronda Nord de Terrassa i Sabadell ha de resoldre part del problema, però el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que la B-40 s’inclourà en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2025-2050, que està en fase de redacció. Si es compleixen els terminis previstos, construir el tram entre Terrassa i Sabadell suposarà una dècada.
El Govern de la Generalitat nomenarà un responsable per coordinar el projecte de la ronda Nord passat l’estiu, amb l’objectiu d’impulsar-ne els estudis previs, dialogar amb els municipis, i encarregar “el més aviat possible un estudi informatiu del traçat”, segons va explicar el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, al juliol.
Ampliació de carrils de la C-16
Territori ha estrenat recentment l’ampliació de carrils de la C-16, on enllaça amb el tram en servei del Quart Cinturó. L’actuació respon a l’augment de desplaçaments que s’ha generat després d’integrar les dues vies d’alta capacitat. Des de l’obertura de la B-40, la C-58 ha registrat un augment del trànsit del 36,3% a Terrassa. La C-16 i el tram antic de la B-40 entre Viladecavalls i el nord de Terrassa mantenen xifres estables.