El presentador de Terrassa Òscar Andreu ironitza: "El bilingüisme no existeix"

Un dels més reputats comunicadors catalans, el terrassenc Òscar Andreu, continua amb la seva lluita per la llengua catalana. Ha tornat a esdevenir viral, aquest cop amb un vídeo difós per Nexe Nacional on torna a reivindicar la importància de mantenir viu i actiu el català. El vídeo, sempre amb la sàtira que caracteritza el presentador, és una crida directa a mantenir viva la llengua pròpia de Catalunya i a plantar cara a la idea que el "bilingüisme imposat" és la solució al conflicte lingüístic.
Sempre amb el seu estil característic, Andreu afirma que “el bilingüisme no existeix”. Sosté que parlar de societats bilingües és una ficció creada per l’espanyolisme organitzat per justificar la imposició del castellà. Segons ell, aquesta idea serveix perquè “els monolingües continuïn sent-ho”, mentre que la llengua minoritzada queda condemnada a desaparèixer: “El bilingüisme és l’avançada de la desaparició de la llengua que no té estat ni protecció”.
Aquí podeu veure el vídeo sencer. Andreu denuncia la narrativa que atribueix l’expansió del castellà a una suposada “seducció” històrica. Amb la seva habitual ironia, compara la conquesta amb una escena absurda per posar en evidència el relat oficial.
La reivindicació d’Òscar Andreu no només es basa en la crítica, sinó també en una defensa clara del valor comunitari i identitari del català. Per al comunicador, parlar català a Catalunya és parlar la llengua de la llibertat, la llengua pròpia del país, la llengua que fa comunitat i que diferencia dels castellans alhora que iguala amb la resta de pobles del món. Per a ell, la desaparició del català equival a l’esborrament de la identitat nacional i a una assimilació més senzilla.
El missatge clau del vídeo és una crida a actuar i no amagar el conflicte lingüístic. Andreu anima la ciutadania a parlar sempre en català, sense por de molestar. Amb aquesta intervenció, Òscar Andreu reforça el seu paper com una de les veus més actives i populars en la defensa del català, connectant amb milers de persones que veuen en la llengua un element essencial per a la supervivència cultural i la nació catalana.