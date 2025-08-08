Renovaran la barana a la plaça de les Teixidores

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment aquest mes d’agost el projecte per renovar la barana i el mur de la plaça de les Teixidores. L’actuació, valorada en prop de 80.000 euros, preveu un termini d’execució de 12 setmanes un cop aprovat definitivament el document i adjudicades les obres.
El projecte inclou una actuació integral per substituir la barana que fins ara era de vidre, arran del cost elevat que suposen les constants reparacions per vandalisme des que es va instal·lar l’any 2010. Els murs, amb peces de granet, i on també s’han fet reparacions prèviament, presenten elements solts i zones degradades, protegides amb tanques provisionals.
Segons la memòria valorada, es col·locaran panells metàl·lics amb barrots en substitució dels vidres trencats de la barana, aprofitant els muntants i el passamà en bon estat. També es repararan o substituiran els suports malmesos, es poliran les unions i es repintaran els elements metàl·lics. Pel que fa als murs, es retiraran les peces deteriorades, es repararà la base i es reposaran amb materials nous.
Un dels motius per resoldre-ho és la seguretat perquè a la zona hi ha una gran afluència d’usuaris en edat escolar. El projecte parteix d’una memòria valorada de 2022, que ara s’ha actualitzat per fer-ne efectiva l’execució.