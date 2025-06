19 nous agents per la Policia Municipal de Terrassa

Aquest dilluns s'ha celebrat, a la sala d'actes de l'Ajuntament, l'entrega de credencials als 19 nous agents que s'han incorporat al cos de la Policia Municipal de Terrassa. "Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les meves obligacions com a Policia Municipal de Terrassa, d'acord amb la legislació vigent", ha jurat cada un dels agents. L'alcalde, Jordi Ballart, ha presidit l'acte institucional i ha comptat també amb la presència del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavier Cardona, l’intendent i cap de la Policia local, Daniel Guillem.

Els nous membres de la plantilla s’incorporen després d’haver superat amb èxit el curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i el curs de formació interna de la Policia Municipal de Terrassa. Un cop acabat l'acte, la policia ha realitzat un trencament de files al Raval de Montserrat, davant de l’atri de l'Ajuntament. A partir d’ara, les noves incorporacions faran pràctiques a la Policia Municipal durant un període de 12 mesos dintre de la Divisió Territorial del cos.

Amb aquests, el cos municipal compta amb aproximadament 300 efectius, "una xifra òptima" per la ràtio d'un agent per cada 100 habitants, declara l'alcalde. En aquest sentit, Jordi Ballart ha demanat als Mossos d'Esquadra i a la Generalitat "el mateix grau d'esforç i compromís" per millorar una de les ràtios més baixes de tota Catalunya i així poder revertir la sensació d'inseguretat dels veïns egarencs.

D'entre els nous i les noves agents de la policia local es troba el primer de la seva promoció, l'agent 549, que tot i no ser terrassenc ha triat la nostra ciutat com a destinació: "Dins de l'oposició, Terrassa és una de les opcions més reconegudes pel que fa a la qualitat del servei i l'estructura. Formar part de la Policia Municipal de Terrassa és el somni de tot opositor", afirma.

El nou membre del cos creu que el repte més gran de la Policia a Terrassa és ser molt pròxima al veí i així "poder canviar la imatge autoritària i confrontativa" que es té dels cossos de seguretat. En la mateixa línia, l'alcalde afirma haver traslladat a les noves incorporacions que el model de la policia local ha de ser el de proximitat: "Volem que la policia estigui al carrer, donant tranquil·litat i seguretat als ciutadans". Ballart ha afegit que un dels punts de millora en què treballen és la comunicació de l'activitat i de les intervencions que duu a terme la Policia: "Serà una forma de combatre els discursos i les invencions de l'extrema dreta, que tant fan augmentar la percepció d'inseguretat".