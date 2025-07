L’Ajuntament obre una nova convocatòria de les beques de recerca a l’excel·lència

L’Ajuntament de Terrassa ha obert una nova convocatòria de beques de recerca adreçades a l’alumnat del Campus Terrassa Universitària. L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure l’excel·lència i reconèixer la participació dels estudiants en l’àmbit de la recerca, especialment en projectes que tinguin vincles amb el territori. La dotació total de la convocatòria és de 19.000 euros, que es repartiran en cinc beques distribuïdes en tres categories. Es concediran dues beques de 5.000 euros per a treballs de doctorat, dues beques de 4.000 euros per a treballs de fi de grau (TFG) i una beca de 1.000 euros per a un treball de màster.

Per optar-hi, els treballs hauran d’obtenir una puntuació mínima de 100 punts, i es prioritzaran aquells projectes que es presentin per primera vegada. Les beques estan obertes a treballs de recerca desenvolupats per estudiants o membres de grups de recerca vinculats al Campus, en àmbits com la ciència, la tecnologia, la salut, els mitjans audiovisuals, l’humanisme social i altres disciplines impartides al centre universitari local. En cas de participar de manera col·lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació. També es pot nomenar com a representant el centre universitari corresponent.

El regidor d’Universitats i transferència del coneixement, Joan Salvador, explica que “Impulsant aquestes beques, volem fomentar, reconèixer i posar en valor el treball dels i les estudiants del nostre Campus. I al mateix temps, incentivar-los a seguir endavant amb uns projectes que aportin noves dades i que aprofundeixin en temàtiques científiques, socials, polítiques, econòmiques o culturals vinculades al territori. En definitiva, volem refermar la nostra aposta pel Campus de Terrassa i pel valor afegit i diferencial que suposa per la ciutat”.

Les beques es faran efectives en dos pagaments: un primer del 45% del total, un cop atorgada la beca, i un segon del 55% restant, un cop justificat el projecte. Les quantitats concedides estaran subjectes a les retencions fiscals establertes per la normativa vigent.

El termini per a la presentació de treballs de recerca que optin a aquesta nova edició de les beques de recerca a l’excel·lència s’ha obert avui 31 de juliol i finalitzarà el proper 10 d’octubre, ambdós inclosos.