L’avinguda de Josep Tarradellas de Terrassa ja és més estreta

Uns operaris han instal·lat aquest dimarts les primeres tanques, amb murs tipus “new jersey”, per estrènyer l’avinguda de Josep Tarradellas de Terrassa en direcció nord i fer disminuir la velocitat dels vehicles.

La circulació per la calçada d’aquesta via quedarà reduïda a un sol carril, implantant-se així una de les mesures demanades pel veïnat per millorar la seguretat viària a l’avinguda. Unes hores abans, aquest dilluns, va tenir lloc a la zona una nova protesta convocada per les associacions veïnals del Torrent d’en Pere Parres i de Grups Gibraltar-Lluís Companys.

El semàfor reivindicat

Fa anys que les entitats demanen un semàfor a la intersecció de l’avinguda amb el carrer de Balmes, punt on el passat 5 de juny va tenir lloc l’atropellament mortal d’un jove. Una dona va ser atropellada el passat 4 de gener en el mateix tram.

L’Ajuntament afirma que les obres de col·locació d’un grup semafòric i altres intervencions paral·leles es duran a terme el mes vinent. De moment, s’ha començat per la reducció de dos carrils a un de sol, el que permetrà, a més, reparar de manera definitiva l’esvoranc aparegut a l’avinguda el 20 de juliol passat. El passat divendres, el pas de vianants conflictiu, a l’alçada del carrer de Balmes, va ser pintat de color groc per incrementar-ne la visibilitat.