Retencions per reclamar seguretat viària a Terrassa

Desenes de veïns de Terrassa han provocat retencions de trànsit aquest dilluns en una “marxa lenta”, que no concentració, pel pas de vianants de l’avinguda de Josep Tarradellas amb el carrer de Balmes. Demanen mesures de seguretat viària.

L’emoció barrejada amb indignació no estava tan a flor de pell com el passat 12 de juny, quan centenars de persones es van concentrar en el mateix lloc, la confluència de l’avinguda de Josep Tarradellas amb el carrer de Balmes, per mostrar el seu condol per l’atropellament mortal d’un jove en aquest punt set dies abans. L’acte d’aquest dilluns no era tant una protesta com un advertiment, una mena de manifestació preventiva: els convocants, les associacions veïnals del Torrent d’en Pere Parres i de Grups Gibraltar-Lluís Companys, no es refien de l’anunci de l’Ajuntament d’implantar mesures per millorar la seguretat viària en aquest tram, per al qual el veïnat porta anys demanant un semàfor. Era “un toc d’atenció”, com ha indicat Txetxu Sanz, president de l’associació veïnal del Torrent d’en Pere Parres.

La reivindicació veïnal és llarga en el temps, més intensa des del juny i revifada per un altre atropellament, aquest, en principi, lleu, ocorregut el passat 4 de gener. Dimecres passat, ambdues entitats van assistir a la primera reunió informativa sobre la instal·lació del semàfor. Segons les associacions, aquestes acceptaven la proposta de l’Ajuntament, però exigien mesures preventives per minimitzar la possibilitat d’accidents mentre no estigui feta la instal·lació. I destacaven que les mesures consistien a dificultar l’estacionament en doble fila creant aparcament exprés i zona blava, pintar de manera cridanera el pas de vianants i reduir el nombre de carrils de pujada per evitar que els vehicles agafin velocitat. El pas ja va ser pintat de groc aquest divendres passat.

Dubtes

El consistori diu que el projecte de col·locació del grup semafòric serà una realitat el mes vinent. El veïnat vol també solucions transitòries. “Les darreres comunicacions municipals ens fan dubtar que la mesura més important, reduir el nombre de carrils de pujada per evitar que els vehicles agafin velocitat, s’executi de manera urgent, tal com les entitats veïnals van reclamar de manera imprescindible”, apuntaven les entitats com a argument per a la protesta d’aquest dilluns, concebuda “com advertiment a l’Ajuntament que els acords s’han de complir i que amb la seguretat del veïnat no es juga”.

En cas que l’Ajuntament no assumeixi amb fets la urgència de la mesura reclamada, “les entitats establiran un pla de denúncia i reivindicació, convidant la població a donar-les suport”. Divendres, l’Ajuntament va pintar de color groc el pas de vianants com a mesura provisional prèvia a la instal·lació del semàfor.

“Ballart, posa el semàfor ja!”, cridaven alguns manifestants mentre travessaven, un cop i un altre, l’avinguda de Josep Tarradellas, aquest dilluns. Agents de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra han arribat a la zona minuts després d’iniciat l’acte, amb la intenció d’identificar-ne els convocants.