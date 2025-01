La Generalitat construirà 213 pisos de protecció oficial a l’AEG

La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciat aquest matí a Terrassa que la Generalitat destinarà dos solars transferits per l’Ajuntament de Terrassa a la construcció de 213 habitatges de protecció oficial. Els dos terrenys, amb una superfície de 3.936 m2i 1.600 m2 cadascun (finques 5 i 6 del sector AEG), passaran a formar part del patrimoni de la Generalitat, en el marc del Pla de mesures urgents per incrementar l’oferta d’habitatge protegit a Catalunya que va aprovar el Govern el passat 15 d’octubre.

A canvi, la Generalitat ha lliurat aquest matí a la ciutat el Vapor Ros, fins ara propietat de l’administració catalana com a bé procedent d’una herència testada, perquè entri a formar part del patrimoni arquitectònic, industrial i cultural de la ciutat. Es tracta d’una operació d’expropiació forçosa per part de l’Ajuntament dels terrenys de la finca, ara destinats a equipaments després d’una modificació del planejament urbanístic, per destinar-los a finalitats d’interès comunitari.

La consellera Romero i l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han signat aquest matí els documents que formalitzen l’operació, en un acte que ha tingut lloc a l’ajuntament de la capital vallesana. Romero ha recordat que “augmentar l’oferta d’habitatge públic és una de les prioritats del Govern i del país” i ha destacat que la signatura d’avui “respon a la necessitat de la Generalitat de cooperar i ser útils”. En aquest sentit, ha estès la mà a l’alcalde i el seu equip “per aconseguir que el complex tingui vida al més aviat possible i el puguin gaudir els terrassencs i les terrassenques”. “Que tingui ànima”, ha afegit, “perquè no només són importants els edificis, sinó l’ànima que els hi posem”, ha reblat.

El Vapor Ros, l’herència testada a favor de la Generalitat del doctor Francisco Cabeza Fonseca

La finca coneguda com Vapor Ros és una antiga fàbrica tèxtil, formada d’un conjunt de naus industrials a més d’un edifici de garatges i un bingo, que es troba situada al bell mig de la ciutat de Terrassa. Construïda a la segona meitat del segle XIX, el seu últim propietari, el doctor Francisco Cabeza Fonseca va deixar com a hereva de tots els seus béns a la Generalitat de Catalunya l’any 2016.

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va acordar, al juliol de 2022, aprovar el Text refós de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros que suposava la requalificació d’aquests terrenys com a equipament i procedir a la seva expropiació forçosa, a canvi del lliurament de les finques 5 i 6 del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana de transformació de la Fàbrica.

Amb aquesta operació, el conjunt protegit industrial de la ciutat passa a ser propietat de la ciutat.