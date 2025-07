El PP demana auditories externes a la contractació pública de l'Ajuntament

El Partit Popular de Terrassa ha presentat una proposta de resolució per ser debatuda al ple municipal d’aquest divendres 18 de juliol, en què demana la realització d’auditories externes sobre la contractació pública de l’Ajuntament. La proposta té com a objectiu “complementar” -i no substituir- la feina del Tribunal i la Sindicatura de Comptes, així com del mateix interventor municipal.

Els populars volen dotar l’Ajuntament d’eines addicionals per garantir “la màxima transparència” en la gestió dels recursos públics. La portaveu del grup, Marta Giménez, ha defensat la proposta en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a la tarda, subratllant “la confiança que tenim amb el nostre interventor i també amb el Tribunal i la Sindicatura de Comptes que fiscalitzen la ciutat”. Giménez demana fiscalitzacions externes quan “el nostre interventor consideri necessari fer una auditoria per controlar els contractes majors i menors de l’Ajuntament”.

La proposta preveu que les auditories les facin organismes externs no vinculats al sector públic. “No dubtem del que passa en aquest ajuntament, però volem aquesta eina extra per donar tranquil·litat a la ciutadania”, ha remarcat.

La portaveu del PP ha afegit que la motivació per tirar endavant aquesta iniciativa ve “arran de les últimes notícies de corrupció -a escala nacional- que hem rebut”. En aquest sentit, defensa una “sobre fiscalització per controlar que cap diner públic es gasta en corrupció i per dotar de més prestigi i confiança a les administracions”.

D’altra banda, el PP ha presentat dues propostes a la Junta de Portaveus. La primera demanar concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat a la Policia Local per la commemoració dels 150 anys del seu servei. La segona proposa que, la setmana del 14 de desembre, es faci un homenatge a Paco Cano, assassinat per ETA fa 25 anys a Terrassa, i que se li dediqui el nom d’un carrer de la ciutat.